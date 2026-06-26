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Olimpiadaya hazırlıq sürətlənir: mövsümün ikinci yarısının əsas yarışları - İDMAN.BİZ-in İCMALI

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İcmal
26 İyun 2026 15:25
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Olimpiadaya hazırlıq sürətlənir: mövsümün ikinci yarısının əsas yarışları - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İlin ilk yarısının gərgin yarış təqvimindən sonra Azərbaycan idmançıları olimpiadaya hazırlıq mərhələsinə başlayırlar.

Bir həftə əvvəl Ulan-Batorda keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edən cüdoçular ilk olaraq təsnifat mərhələsinin startını veriblər. Hazırda isə onlar Tsinqdaoda təşkil olunan Qran-Pridə mübarizə aparırlar. Ümumilikdə, ilin sonuna qədər bir sıra idman növlərində Los-Anceles-2028 Olimpiadasına iki il qalmış qüvvələr nisbətini qiymətləndirməyə imkan verəcək mühüm yarışlar keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yayın ortasının əsas hadisələrindən biri Honkonqda keçiriləcək qılıncoynatma üzrə dünya çempionatı (23 iyul – 2 avqust) olacaq. Son illər qılıncoynatma ən rəqabətli idman növlərindən biri statusunu bir daha təsdiqləyir. Burada medalların bölgüsünü əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq demək olar ki, mümkün deyil. İlin əsas yarışında Azərbaycanın qadın sablya millisindən müəyyən ümidlər var. Çünki Anna Başta zədədən sonra yenidən sıraya qayıdıb.

Avqustu isə tam əsasla dünya çempionatları ayı adlandırmaq olar. Məsələn, bədii gimnastlar Frankfurt-Mayn şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında (12–16 sentyabr) çıxış edəcəklər. Bu yarışın xüsusi əhəmiyyəti ondadır ki, burada Los-Anceles Olimpiadasına ilk lisenziyalar sahibini tapacaq. Çoxnövçülük üzrə finalda ilk üç yeri tutacaq gimnastlar ölkələrinə olimpiya vəsiqəsi qazandıracaqlar.

Diqqət mərkəzində olacaq növlərdən biri də avarçəkmədir. Akademik avarçəkmə üzrə dünya çempionatı 23–30 avqust tarixlərində Amsterdamda keçiriləcək. Bu yarışı olimpiya proqramının baş məşqi adlandırmaq olar. Paralel olaraq digər dünya çempionatı da baş tutacaq – baydarka və kanoe üzrə avarçəkmədə dünyanın ən güclü ekipajları planet çempionlarını müəyyənləşdirəcəklər.

Badminton üzrə dünya çempionatını da unutmaq olmaz. Bu dəfə yarış 17–23 avqust tarixlərində Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə təşkil olunacaq.

Payızın əvvəlində atletika üzrə yeni beynəlxalq turnir – “World Athletics Ultimate Championship” keçiriləcək. 11–13 sentyabr tarixlərində Budapeştdə baş tutacaq yarışın formatı yalnız dünyanın ən güclü atletlərinin iştirakını nəzərdə tutur. Bu da turniri özünəməxsus "çempionlar yarışı"na çevirir.

Oktyabrda isə bütün diqqət cüdo və güləşə yönələcək. Bakı 4–10 oktyabr tarixlərində cüdo üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək. Burada iştirakçılar təkcə medallar uğrunda deyil, həm də olimpiya təsnifatına xal qazanmaq üçün mübarizə aparacaqlar. Rəqabətin son dərəcə yüksək olacağı gözlənilir. Tataminin ev sahiblərinin isə doğma dünya çempionatında medal planını yerinə yetirmək kimi xüsusi missiyası olacaq.

Güləşçilərə gəlincə, onlar əvvəlcə dünya çempionatı üçün Bəhreynin paytaxtı Manamaya yollanmalı idilər. Lakin sonradan təşkilati və logistika səbəblərinə görə yarışın Astanaya köçürülməsi qərara alındı.

İlin əsas yarışı 24 oktyabr – 1 noyabr tarixlərində keçiriləcək. Azərbaycan millisi üçün bu mundial gələn il başlayacaq olimpiya lisenziyaları marafonuna hazırlıq baxımından ən vacib sınaq olacaq.

Oktyabr idman gimnastları üçün də gərgin keçəcək. Onlar 17–25 oktyabr tarixlərində Rotterdamda keçiriləcək dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar. Məhz burada nümayiş etdiriləcək proqramlarda iki ildən sonra aparıcı idmançıların olimpiya çıxışlarının tərkib hissəsinə çevriləcək yeni elementlər təqdim olunacaq.

Noyabrda maraqlı yarış boksçuları gözləyir. Söhbət Daşkənddə keçiriləcək Dünya Kubokunun final mərhələsindən gedir. Turnir 25 noyabr – 2 dekabr tarixlərində baş tutacaq və güclü iştirakçı heyətini bir araya gətirəcək. Bu yarış dəri əlcək ustalarının gələn il keçiriləcək çoxsaylı lisenziya turnirlərinə hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq baxımından mühüm sınaq olacaq.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
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