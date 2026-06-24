BOK Olimpiya iştirakçılarına 10 min dollar ödəməyə hazırdır

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) hər bir Olimpiya iştirakçısı üçün 10.000 dollarlıq qrantı təsdiqləyib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə BOK İdmançılar Komissiyasının sədri Pau Qazol bildirib.
“Olimpiyaçılar üçün yeni bir qrant elan etməkdən qürur duyuram. 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarından başlayaraq Oyunlarda iştirak edən hər bir idmançı 10.000 dollarlıq qrant üçün müraciət edə bilər. Bu, mükafat deyil. Bu, idmançıların töhfəsini, fədakarlığını və nəticələrə olan sadiqliyini tanımaq istəyidir”, - Qazol 24-25 iyun tarixlərində İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən BOK Sessiyasında bildirib.
BOK-un açıqlamasında qeyd olunur ki, hər bir idmançı qrant almaq üçün ərizə təqdim etməlidir. Antidopinq qaydalarını, BOK-un Etik Kodeksini, Oyunlarda iştirak şərtlərini və ya Olimpiya Xartiyasını pozmayan idmançılar qrant almaq hüququna malikdirlər. BOK ilin sonuna qədər 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edənlərdən ərizələrin qəbuluna başlamaq üçün ərizə mexanizmi üzərində işləyir. İlk ödənişlərin 2027-ci ildə edilməsi gözlənilir.