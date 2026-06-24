24 İyun 2026
AZ

Fərid Qayıbov “Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində idman zonalarının açılışında iştirak edib - FOTO

Digər
Xəbərlər
24 İyun 2026 20:57
59
Fərid Qayıbov “Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində idman zonalarının açılışında iştirak edib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən həyata keçirilən “Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində iyunun 24-də Hacıqabul, Şirvan, Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Salyan şəhərlərində idman zonaları istifadəyə verilib.

İdman.Biz bildirir ki, açılış mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərinin rəhbər şəxsləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, sakinlər və gənc idmançılar iştirak ediblər.

Hər bir sağlam məhəllədə minifutbol və basketbol meydançaları, stolüstü tennis, şahmat və trenajor avadanlıqları quraşdırılıb. Nazir Fərid Qayıbov idman qurğularında məşq edən uşaqlarla söhbət edib.

Qeyd edək ki, indiyədək Bakıda və müxtəlif rayonlarda 17 “Sağlam məhəllə” layihəsi icra edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

BOK Olimpiya iştirakçılarına 10 min dollar ödəməyə hazırdır
21:13
Digər

BOK Olimpiya iştirakçılarına 10 min dollar ödəməyə hazırdır

BOK-un açıqlamasında qeyd olunur ki, hər bir idmançı qrant almaq üçün ərizə təqdim etməlidir
Buzlu şüşə, əks istiqamət və ölüm: məşqçinin faciəvi səhvi - FOTO
12:17
Digər

Buzlu şüşə, əks istiqamət və ölüm: məşqçinin faciəvi səhvi - FOTO

Meqan Merfi maşınla həvəskar futbolçunun üstündən keçib
Trampdan qadın idmanı açıqlaması: “Biz dəli olmuşuq?”
10:48
Digər

Trampdan qadın idmanı açıqlaması: “Biz dəli olmuşuq?”

Tramp kişilərin qadınlarla eyni yarışlarda mübarizə aparmasının yolverilməz olduğunu bildirib
Prezident Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşlarını təltif edib
23 İyun 18:39
Digər

Prezident Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşlarını təltif edib

Nazirlik əməkdaşları dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıblar
Bakı Gənclər Mərkəzində Olimpiya Gününə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO
23 İyun 16:39
Digər

Bakı Gənclər Mərkəzində Olimpiya Gününə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO

Tədbir iştirakçıları görkəmli idman xadimlərinin xatirəsini ehtiramla yad ediblər
Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatında 100-dən çox bilyardçı mübarizə aparacaq
23 İyun 16:05
Digər

Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatında 100-dən çox bilyardçı mübarizə aparacaq - FOTO

50-dən çox azərbaycanlı idmançı da yarışda qüvvəsini sınayacaq

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb
DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO
22 İyun 04:11
DÇ-2026

DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO

Ada təmsilçisi Uruqvaydan xal almağı bacarıb