Trampdan qadın idmanı açıqlaması: “Biz dəli olmuşuq?”

ABŞ prezidenti Donald Tramp transgender kişilərin qadınlar arasında keçirilən idman yarışlarında iştirak etməməli olduqlarını bəyan edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tramp Pensilvaniya ştatının Allentaun şəhəri yaxınlığında iqtisadi məsələlərə həsr olunmuş çıxışı zamanı bu mövzuya toxunub.
ABŞ lideri bildirib ki, kişilər və qadınlar arasında fiziki imkanlar baxımından fərqlər mövcuddur:
“Bir kişi cinsiyyətini dəyişib. Belə deyirlər. O, kişi ağır atletlər arasında siyahının aşağı pillələrində idi, amma indi qadın ağır atletdir. Qaldırılan çəkiyə baxdı, düşünürəm ki, bu, 96 kiloqram idi. Bu, qadın üçün böyük göstəricidir, amma kişi üçün yox. Kişi bunu bir əllə qaldıra bilər”.
Bundan sonra Ağ Ev rəhbəri ştanq qaldıran idmançını təsvir edən jestlər nümayiş etdirib.
Tramp sözlərini belə yekunlaşdırıb:
“O qalib gəldi və hamı dedi ki, bu, möhtəşəmdir. Biz dəli olmuşuq? Kişilər qadın idmanında iştirak etməməlidir”.