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Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyun 2026 14:20
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Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı

Braziliya futbol millisinin hücumçusu Neymar DÇ-2026-da istirahət günündən bahalı saat almaq üçün istifadə edib.

İdman.Biz “A Bola”ya istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı futbolçu Nyu-Yorkda Jacob & Company butikində olub. O, burada 880 min avro (təxminən 1,8 milyon manat) dəyərində yeni model saat alıb.

Alış prosesi videoya çəkilib və brendin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb. Kadrlarda Neymar şirkətin təsisçisi Ceykob Arabo ilə birlikdə “TikTok”da populyar trendə qoşulub. Video qısa müddətdə böyük baxış sayı toplayıb.

Neymar uzun müddətdir eksklüziv saatlara marağı ilə tanınır. Mənbənin məlumatına görə, onun şəxsi kolleksiyasının dəyəri bir neçə milyon avro ilə ölçülür. Bəzi saatlarının qiyməti isə iki milyon avrodan çoxdur.

Bu arada Braziliya millisi DÇ-2026-da mübarizəni davam etdirir. Penta kampeonlar 1/16 finalda Yaponiya seçməsi ilə qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz
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