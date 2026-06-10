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Çovkən üzrə dünya çempionatı: Çili yığmasından inamlı qələbə

Digər
Xəbərlər
10 İyun 2026 19:31
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Çovkən üzrə dünya çempionatı: Çili yığmasından inamlı qələbə

Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci dünya çempionatının növbəti oyununda Özbəkistan və Qazaxıstan milli komandaları qarşılaşıb.

İdman.Biz bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinə (DSX) istinadən məlumat verir.

Tərəflərin səylərinə baxmayaraq, qarşılaşma 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Digər oyunda isə Çili və Küveyt üz-üzə gəliblər.

Maraqlı və gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaşmada Çili millisi üstün oyun nümayiş etdirərək qələbə qazanıb.

Görüş ərzində rəqib qapısından iki cavabsız top keçirən Cənubi Amerika təmsilçisi Küveyt yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
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