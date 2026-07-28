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ABŞ-də FIFA prezidenti ilə Ağ Ev arasında mümkün əlaqələr araşdırlır

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Xəbərlər
28 İyul 2026 10:08
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ABŞ-də FIFA prezidenti ilə Ağ Ev arasında mümkün əlaqələr araşdırlır

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Ceymi Raskin FIFA prezidenti Canni İnfantino ilə bağlı araşdırmaya başlayıb və ondan Donald Tramp administrasiyası ilə əlaqələri barədə ətraflı məlumatları açıqlamasını tələb edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, konqresmen bununla bağlı FIFA rəhbərinə məktub göndərib.

Raskin FIFA əməkdaşlarının Tramp administrasiyasının nümayəndələri və onun andiçmə komitəsi ilə bütün yazışmalarının saxlanılmasını tələb edib. Buraya "Signal", "Telegram", "WhatsApp" messencerləri, eləcə də "X" və "Truth Social" platformalarındakı mesajlar daxildir.

Bundan əlavə, konqresmen İnfantinonun araşdırma çərçivəsində şəxsən ifadə verməsini və Donald Trampa və ya onunla əlaqəli şəxslərə təqdim oluna biləcək hədiyyələr, ödənişlər və digər güzəştlərlə bağlı sənədləri təqdim etməsini istəyib.

Həmçinin FIFA tədbirlərinə biletlərin satışı ilə bağlı materiallar, ABŞ rəsmiləri ilə əlaqələr barədə məlumatlar və federasiyanın Trump Tower binasındakı ofisinə giriş-çıxış qeydləri də tələb olunub.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl "City AM" portalı "FairSquare" qeyri-kommersiya təşkilatının İnfantinonun fəaliyyəti ilə bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə şikayət göndərdiyini yazıb. Nəşrin məlumatına görə, FIFA rəhbəri Trampın təzyiqi altında 2020-ci ildə verdiyi, kommersiya və siyasi maraqlardan asılı olmayaraq müstəqil fəaliyyət göstərmək barədə andı pozub.

İdman.Biz
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