28 İyul 2026
AZ

Antidopinq sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyənləşdirilib - FOTO

Digər
Xəbərlər
28 İyul 2026 13:57
80
Antidopinq sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müəyyənləşdirilib - FOTO

Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə CASPIA Analitik Mərkəzinin qonağı olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş zamanı CASPIA Analitik Mərkəzinin direktoru Orxan Yolçuyev rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti, həyata keçirilən layihələr və əldə olunan nailiyyətlər barədə ətraflı məlumat verib. Tərəflər idman diplomatiyası istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edərək, birgə fəaliyyətin təmiz idman dəyərlərinin təşviqinə və bu sahədə maarifləndirmə işinin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəyini vurğulayıblar.

Təhminə Tağı-zadə gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin ölkədə antidopinq sahəsinin inkişafına, təmiz idman mədəniyyətinin daha geniş təşviqinə və yeni təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə şərait yaradacağını bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, gələcək əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyənləşdirilib.

Daha sonra CASPIA Analitik Mərkəzinin təcrübə proqramında iştirak edən tələbələrlə Təhminə Tağı-zadənin görüşü təşkil olunub. Görüş zamanı dopinqin həm mənəvi, həm də sağlamlıq baxımından yaratdığı fəsadlar, 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və beynəlxalq standartlar, eləcə də təmiz idman dəyərlərinin qorunması istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib.

Təhminə Tağı-zadə tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıb, antidopinq sahəsində beynəlxalq təcrübə və müasir çağırışlar barədə fikirlərini bölüşüb. Tələbələr görüşdən xoş təəssüratlarla ayrıldıqlarını bildirərək, əldə etdikləri məlumatların onların gələcək fəaliyyətləri üçün faydalı olacağını qeyd ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ-də FIFA prezidenti ilə Ağ Ev arasında mümkün əlaqələr araşdırlır
10:08
Digər

ABŞ-də FIFA prezidenti ilə Ağ Ev arasında mümkün əlaqələr araşdırlır

Konqresmen bununla bağlı FIFA rəhbərinə məktub göndərib
İdmançılarımız vinq çun üzrə beynəlxalq turnirdə 9 qızıl medal qazanıblar
27 İyul 19:56
Digər

İdmançılarımız vinq çun üzrə beynəlxalq turnirdə 9 qızıl medal qazanıblar

Ustadlar kateqoriyasında taolu proqramında çıxış edən Asif Sayadov turniri birinci pillədə başa vurub.
Dakardakı Yeniyetmələrin Olimpiadasında Azərbaycanı hansı nəticələr gözləyir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
27 İyul 17:11
Digər

Dakardakı Yeniyetmələrin Olimpiadasında Azərbaycanı hansı nəticələr gözləyir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dakar-2026-da cüdo, güləş və taekvondoda uğurlu nəticələr gözlənilir
Messi Argentina millisindəki komanda yoldaşlarına hədiyyələr verdi
27 İyul 13:09
Digər

Messi Argentina millisindəki komanda yoldaşlarına hədiyyələr verdi

Kapitan hər bir futbolçu üçün xüsusi fərdiləşdirilmiş dəst hazırlatdırıb

Voleybol Federasiyasının baş katibi DGK-də baş idarə rəisi təyin olundu
27 İyul 12:55
Digər

Voleybol Federasiyasının baş katibi DGK-də baş idarə rəisi təyin olundu

Faiq Orucov Daxilolmalara Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə gətirilib
Ronaldu və Anri futbol serialında rol alacaq
27 İyul 09:35
Digər

Ronaldu və Anri futbol serialında rol alacaq

Portuqaliyalı ulduz əyləncə sənayesində yeni addım atır

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub