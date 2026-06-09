9 İyun 2026
AZ

Okan Burukun görüntüsü sosial şəbəkədə müzakirə edildi - FOTO

Digər
Xəbərlər
9 İyun 2026 14:25
68
Okan Burukun görüntüsü sosial şəbəkədə müzakirə edildi - FOTO

Türkiyənin “Qalatasaray” futbol komandasının baş məşqçisi Okan Burukla bağlı paylaşım sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə yaradıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, aparıcı Damla Uğurtürk mütəxəssislə müsahibədən bir foto paylaşıb.

Əsas müzakirə mövzusu müsahibədən çox kadrda yaranan görüntü olub. Bəzi istifadəçilər Burukun oturduğu stul və onun boyu barədə yumorlu paylaşımlar ediblər.

Foto sosial şəbəkələrdə gündəm olduqdan sonra Damla Uğurtürk paylaşımı silib. Buna baxmayaraq, kadr müxtəlif platformalarda yayılmağa davam edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çingiz Hüseynzadə: “Portuqaliya və Niderland azarkeşiyəm”
13:09
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Portuqaliya və Niderland azarkeşiyəm”

MOK rəsmisi DÇ-2026 ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
Azərbaycan və Türkiyə idmanda süni intellekt əməkdaşlığını müzakirə edib - FOTO
09:42
Digər

Azərbaycan və Türkiyə idmanda süni intellekt əməkdaşlığını müzakirə edib - FOTO

Tərəflər arasında 2026-2027-ci illəri əhatə edən əməkdaşlıq protokolu imzalanıb
Azərbaycanla Serbiya arasında idman sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
8 İyun 19:11
Digər

Azərbaycanla Serbiya arasında idman sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib - FOTO

Birgə layihələrin həyata keçirilməsi və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb
Qazax-Tovuz regionunda “Sağlam həyat” layihəsi keçirilib - FOTO
8 İyun 16:13
Digər

Qazax-Tovuz regionunda “Sağlam həyat” layihəsi keçirilib - FOTO

Sonda fəal və qalib iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub
AMADA-nın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib - FOTO
8 İyun 12:09
Digər

AMADA-nın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib - FOTO

2026-cı ilin ilk yarısı üzrə maliyyə və yüksək dəyərli əqdlərlə bağlı məsələlər gündəmdə olub
İngiltərə düşərgəsi yaxınlığında atışma: 9 nəfər yaralandı
8 İyun 01:17
Digər

İngiltərə düşərgəsi yaxınlığında atışma: 9 nəfər yaralandı

Dünya Çempionatının başlanmasına bir neçə gün qalmış Kanzas-Sitidə qorxulu hadisə yaşanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək