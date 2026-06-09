Azərbaycan və Türkiyə idmanda süni intellekt əməkdaşlığını müzakirə edib - FOTO

İstanbul şəhərində Azərbaycan-Türkiyə Gənclər və İdman Sahələrində Əməkdaşlığa dair İşçi Qrupunun dördüncü iclası keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Azərbaycan tərəfindən gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev, Türkiyə tərəfindən isə gənclər və idman nazirinin müavini Enes Eminoğlunun həmsədrlik etdiyi iclasda hər iki ölkənin aidiyyəti qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.
İclas zamanı gənclər və idman sahələrində mövcud əməkdaşlığın vəziyyəti, həyata keçirilən birgə fəaliyyətlər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Müzakirələrin yekununda tərəflər arasında əməkdaşlığa dair Protokol imzalanıb. Protokolda 2026-2027-ci illər üzrə gənclər mübadiləsi proqramları, beynəlxalq düşərgə və təlimlər, gənclərlə iş, beynəlxalq təmsilçilik və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq tədbirləri öz əksini tapıb. İdman sahəsində isə mütəxəssis mübadiləsi, rəqəmsallaşdırma, süni intellekt tətbiqləri, məktəb idmanı və idman idarəçiliyi istiqamətlərində əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulub.
Səfər çərçivəsində nazir müavinləri arasında ikitərəfli görüş də keçirilib. Görüş zamanı gənclər və idman sahələrində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Türkiyə və Şimali Makedoniya arasında keçirilən futbol oyununu da izləyib.