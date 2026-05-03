Azərbaycan savatçıları Bolqarıstanda altı medal qazanıblar - FOTO

Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən savat assault üzrə Avropa Kubokunda müxtəlif yaş qruplarında çıxış edən yığma komandamız uğurlu nəticələr əldə edib. İdmançılarımız turniri altı medalla başa vurublar.
İdman.Biz xəbər verir ki, kadetlər arasında Mehman Rəsul (35-40 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıb. Yeniyetmələr arasında Məhəmməd Rəsul (45 kq) və Əlikram Qocayev (48 kq) bürünc medala sahib olublar.
Gənclərin mübarizəsində Məhəmməd Süleymanov (+85 kq) gümüş mükafatı aktivinə yazdırıb. Böyüklər arasında isə Yasin İbrahimov (65 kq) birinci yeri tutaraq qızıl, Hikmət Xəlilov (+85 kq) isə üçüncü yeri tutaraq bürünc medala layiq görülüblər.