3 May 2026
AZ

Moskvada azarkeş rəzaləti: “Zenit” ilə oyunda qız döyülüb - VİDEO

Digər
Xəbərlər
3 May 2026 11:41
126
Moskvada azarkeş rəzaləti: “Zenit” ilə oyunda qız döyülüb - VİDEO

Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən MOİK və “Zenit” futbol komandaları arasında keçirilən matçında xoşagəlməz hadisə yaşanıb. Ordu klubunun azarkeşi qonaq komandanın vurduğu qola sevinən rəqib tərəfdara və onun bacısına qarşı təhqiramiz ifadələr işlədib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə qızın qardaşı “Zenit”in qolunu alqışlamaq üçün ayağa qalxdığı an baş verib. Boynunda MOİK şərfi olan şəxs qeyri-etik ifadələrlə onun əyləşməsini tələb edib. Tərəflər arasında yaranan mübahisə zamanı xuliqan azarkeş rəqib tərəfdarlarını və “Zenit”in futbolçularını irqçi ifadələrlə təhqir edib. Üstəlik, o, hadisəni telefona çəkən gənc qızın baş nahiyəsinə zərbə endirib.

İnsidenti törədən şəxs dərhal “VEB Arena”da saxlanılaraq polisə təhvil verilib. İntizamı pozan şəxsi on beş sutkalıq inzibati həbs və uzunmüddətli stadion qadağası gözləyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bakı Marafonu 2026” rekord məsafə ilə start götürüb - FOTO/VİDEO
10:08
Digər

“Bakı Marafonu 2026” rekord məsafə ilə start götürüb - FOTO/VİDEO

İlk dəfə 42 kilometrlik tam məsafədə keçirilən yarışda onlarla ölkənin təmsilçisi iştirak edir
Azərbaycan bodibilderləri Avropa çempionatında beş medal qazandılar
2 May 10:42
Digər

Azərbaycan bodibilderləri Avropa çempionatında beş medal qazandılar

Bodibildinq üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan üçün uğurla başlayıb
Oğuzda Olimpiya Həmrəyliyi layihəsi uğurla reallaşdı - FOTO
1 May 16:07
Digər

Oğuzda Olimpiya Həmrəyliyi layihəsi uğurla reallaşdı - FOTO

İlk üç yerin sahibləri medal, diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıb
Bilyard üzrə ölkə çempionatına start verilir
1 May 14:42
Digər

Bilyard üzrə ölkə çempionatına start verilir

Üç günlük yarışda maraqlı duelər olacaq
Sumqayıtda bilyard turniri keçiriləcək
1 May 12:28
Digər

Sumqayıtda bilyard turniri keçiriləcək

İdmançılar 2 mayda mübarizəyə çıxacaq
Millət vəkili: “Böyük idman uğurlarının təməlində ardıcıl dövlət siyasəti dayanır”
30 Aprel 21:44
Digər

Millət vəkili: “Böyük idman uğurlarının təməlində ardıcıl dövlət siyasəti dayanır”

Ülvi Quliyevin fikrincə, Tiranada keçirilmiş güləş üzrə Avropa çempionatında millimizin birinci olması xüsusilə qürurvericidir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq