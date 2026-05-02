AZ

Azərbaycan bodibilderləri Avropa çempionatında beş medal qazandılar

Digər
Xəbərlər
2 May 2026 10:42
125
İspaniyanın Santa-Susanna şəhərində keçirilən bodibildinq üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması yarışa uğurlu start verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bəhram Xəlilov “Junior Men’s Physique” kateqoriyasında mütləq çempion adını qazanaraq birinci yeri tutub.

O, həmçinin böyüklər arasında keçirilən yarışda da uğurla çıxış edərək gümüş medal əldə edib.

“Junior Men’s Physique” kateqoriyasında bu uğur komanda üçün yeganə nəticə olmayıb. Komandamızın üzvü İbrahim Məmmədli bürünc medal qazanıb.

Komandanın medal siyahısına Xalid Kazımlının əldə etdiyi gümüş medal da əlavə olunub.

Klassik bodibildinqdə isə Elvin Babayev eyni nəticəni təkrarlayaraq gümüş medal qazanıb.

Beləliklə, Azərbaycan idmançılarının aktivində bir qızıl, üç gümüş və bir bürünc medal var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oğuzda Olimpiya Həmrəyliyi layihəsi uğurla reallaşdı - FOTO
1 May 16:07
Digər

Oğuzda Olimpiya Həmrəyliyi layihəsi uğurla reallaşdı - FOTO

İlk üç yerin sahibləri medal, diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıb
Bilyard üzrə ölkə çempionatına start verilir
1 May 14:42
Digər

Bilyard üzrə ölkə çempionatına start verilir

Üç günlük yarışda maraqlı duelər olacaq
Sumqayıtda bilyard turniri keçiriləcək
1 May 12:28
Digər

Sumqayıtda bilyard turniri keçiriləcək

İdmançılar 2 mayda mübarizəyə çıxacaq
Millət vəkili: “Böyük idman uğurlarının təməlində ardıcıl dövlət siyasəti dayanır”
30 Aprel 21:44
Digər

Millət vəkili: “Böyük idman uğurlarının təməlində ardıcıl dövlət siyasəti dayanır”

Ülvi Quliyevin fikrincə, Tiranada keçirilmiş güləş üzrə Avropa çempionatında millimizin birinci olması xüsusilə qürurvericidir
İsmayıllıda yeni idman zonası istifadəyə verildi - FOTO/VİDEO
30 Aprel 10:15
Digər

İsmayıllıda yeni idman zonası istifadəyə verildi - FOTO/VİDEO

Tədbirdə nazir Fərid Qayıbov və yerli rəhbərlik iştirak edib
Britaniyalı üzgüçü timsahlarla dolu çayda dünya rekordu
29 Aprel 22:55
Digər

Britaniyalı üzgüçü timsahlarla dolu çayda dünya rekordu

Endi Donaldson 55 kilometrlik məsafəni 11 saatdan çox müddətə qət edib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib