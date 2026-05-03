“Bakı Marafonu 2026” rekord məsafə ilə start götürüb

Bu gün Bakıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təşkil olunan “Bakı Marafonu 2026”ya start verilib. Sayca doqquzuncu dəfə keçirilən ənənəvi yarış builki formatı ilə əvvəlkilərdən fərqlənir. Belə ki, marafon ilk dəfə 42 kilometr tam məsafədə təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, marafonda Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrin təmsilçiləri də qələbə uğrunda mübarizə aparırlar. Yarışda fiziki imkanları məhdud olan şəxslər, eləcə də daun sindromlu iştirakçılar da öz qüvvələrini sınayırlar.

Marafona səhər saat 10:00-da start verilsə də, artıq saat 7:00-dan etibarən Dövlət Bayrağı Meydanında böyük canlanma müşahidə olunub. Atletlər zonasında iştirakçılar üçün yoqa və isinmə məşqləri keçirilib, əyləncə zonasında isə müxtəlif interaktiv oyunlar təşkil edilib. Dövlət Bayrağı Meydanından başlayan yarış “Sea Breeze” ərazisindəki finiş xəttində yekunlaşacaq.

