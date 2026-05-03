3 May 2026
Samir Yaşaroğlu öz kateqoriyasında Avropa birincisi oldu - FOTO/VİDEO

3 May 2026 16:43
85 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Samir Yaşaroğlu öz kateqoriyasında Avropa birincisi oldu.

İspaniyanın Santa-Susanna şəhərində bodibildinq və fitnes üzrə növbəti Avropa çempionatı keçirilir. Nüfuzlu yarış çərçivəsində təşkil olunan “IFBB Semi Pro Mister Europe” turnirində Azərbaycan idmançıları da qüvvələrini sınayırlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə "Master Men Bodybuilding" kateqoriyası üzrə çıxış edən təmsilçilərimiz uğurlu nəticələr nümayiş etdiriblər. Adil Cəfərov 75 kq çəki dərəcəsində altıncı yer tutub.

85 kq çəki dərəcəsində isə Samir Yaşaroğlu bu gün səhnəyə çıxacaq.

Qeyd edək ki, Santa-Susanna artıq ənənəvi olaraq bu növ mötəbər yarışlara ev sahibliyi edir.

