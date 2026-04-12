12 Aprel 2026
12 Aprel 2026 21:11
Bayram Bayramov nərd üzrə ölkə çempionu olub - FOTO

Aprelin 12-də Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə nərd üzrə ölkə çempionatı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan İdman Akademiyasında baş tutan yarışda müxtəlif klub, cəmiyyət və idman təşkilatlarını təmsil edən idmançılar medal uğrunda qüvvələrini sınayıblar.

Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən çempionatda fəxri kürsünün ilk üç pilləsində aşağıdakı şəxslər yer alıblar:

1-ci yer: Bayram Bayramov (Quba)
2-ci yer: Asim Salahov (Bilgəh)
3-cü yer: Vaqif Abbasov (Xankəndi)

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO
21:20
Futbol

Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO

Stadiona yayılan qoxu aparıcının şərhinə rəng qatdı
Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO
19:48
Futbol

Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO

32 yaşlı oyunçunun hərəkəti ucbatından 1200-dən çox sərnişin ləngiyib
"Qarabağ Mechack 9030" komandasından uğurlu nəticələr
11:35
Digər

"Qarabağ Mechack 9030" komandasından uğurlu nəticələr

Komanda “Gotham Regional” mərhələsində 39 kollektiv arasında "Top-15"ə düşməyi bacarıb
Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO
11:13
Futbol

Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

İstanbulda narkotik və fahişəlik istintaqı çərçivəsində genişmiqyaslı reydlər keçirilib
Braziliyalı yeniyetmə futbol meydançasında dostunun həyatını xilas edib - VİDEO
10:23
Digər

Braziliyalı yeniyetmə futbol meydançasında dostunun həyatını xilas edib - VİDEO

Yaşayış kompleksindəki meydançada torpaqlanmanın olmaması faciəyə səbəb ola bilərdi
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında nərd yarışında qaliblər məlum olub
11 Aprel 19:50
Digər

Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında nərd yarışında qaliblər məlum olub

Kişilər arasında Teyyub Məmmədov birinci olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək