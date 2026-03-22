İçərişəhərdə idman bayramı: “Bahar Qalası” festivalı keçirilib - FOTO/VİDEO

22 Mart 2026 11:28
İçərişəhərdə idman bayramı: "Bahar Qalası" festivalı keçirilib

Baharın gəlişi münasibətilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən “Bahar Qalası” festivalı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyi festival çərçivəsində 2026-cı il üçün “Dünyanın İdman Paytaxtı” seçilən Bakı şəhərinin xüsusi təqdimatını keçirib. Tədbirdə müxtəlif idman növləri üzrə idmançıların rəngarəng çıxışları nümayiş etdirilib. Tamaşaçılar karate, velosiped, boks, cüdo, güləş, kapoeyra, milli idman növləri, stolüstü tennis, basketbol, badminton, voleybol, qolf, taekvondo və zorxana üzrə göstərişli çıxışları maraqla izləyiblər.

Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası tərəfindən Xəzər sularında akademik avarçəkmə, kayak, kanoe və draqon qayıqları ilə təşkil olunan şou tədbirə xüsusi rəng qatıb. Bayraq daşıyan skuterlərin keçidi və yelkənli qayıq idmanı üzrə nümayişlər festival iştirakçılarına dinamik anlar yaşadıb.

Eyni zamanda, tədbir çərçivəsində səyyar “Sağlam həyat” layihəsi də təşkil olunub. İdman həvəskarları, xüsusilə uşaqlar bu layihəyə qoşularaq həm əyləncəli, həm də faydalı vaxt keçirmək imkanı qazanıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan idmanında rusiyalı məşqçi köçü: Bir ildə beş ayrılıq - FOTO
11:00
Digər

Azərbaycan idmanında rusiyalı məşqçi köçü: Bir ildə beş ayrılıq - FOTO

Milli komandalar və klublarda kadr islahatları dalğası davam edir
Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI
21 Mart 13:37
Digər

Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

İdmançıların çıxışları tədbirə xüsusi maraq qatıb
Suqovuşanda ilk rəsmi idman tədbirindən 4 il ötür
20 Mart 09:15
Digər

Suqovuşanda ilk rəsmi idman tədbirindən 4 il ötür

Bu hadisə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində idmanın bərpasının simvoluna çevrilib
Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır
20 Mart 00:01
Digər

Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır

Novruzun adət-ənənələri və mərasimləri xalqımızın mədəni irsini əks etdirir
Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
19 Mart 17:15
Digər

Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident bütün dünyada yaşayan soydaşlarımıza təbriklərini çatdırıb
Bəzi federasiyalarda prezident seçkisi keçiriləcək
19 Mart 12:52
Digər

Bəzi federasiyalarda prezident seçkisi keçiriləcək

Nizamnaməyə görə, hər olimpiya tsiklindən sonra hesabat verilməli olsa da, bəzən bunun şahidi olmuruq

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır