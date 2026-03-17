İdman səfiri: “Artıq yalnız öz zirvələrim üçün deyil, cəmiyyət üçün də yol açmalıyam”

17 Mart 2026 20:31
“Əgər idman səfiri kimi fəaliyyətim bir insanın belə həyatında müsbət dəyişiklik yaradarsa, bunu ən böyük uğur hesab edəcəyəm”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri azərbaycanlı alpinist Vəfa Musayeva 2026-cı il üçün idman səfiri seçilməsi ilə bağlı danışarkən deyib.

O AZƏRTAC-a bildirib ki, bu titul onun üçün sadəcə ad deyil, böyük məsuliyyətdir: “Alpinizm elə bir sahədir ki, burada insan təkcə fiziki deyil, eyni zamanda psixoloji və emosional baxımdan da öz sərhədlərini aşır. Bu sahənin nümayəndəsi kimi “İdman səfiri” seçilməyim o deməkdir ki, artıq yalnız öz zirvələrim üçün deyil, cəmiyyət üçün də yol açmalıyam. Bu, mənim üçün həm də ən çətin görünən yolların belə addım-addım keçilə biləcəyinə mesajdır. Əgər mən bunu bacarmışamsa, deməli, başqaları da bacara bilər”.

Alpinist qeyd edib ki, zirvələri fəth etməkdən daha önəmlisi insanlara öz daxili zirvələrini göstərməkdir: “İdman səfiri kimi daha çox gənclərlə birbaşa işləməyi planlaşdırıram. Görüşlər, təlimlər, motivasiya sessiyaları və ustad dərsləri vasitəsilə onlarla ünsiyyətdə olacağam. Eyni zamanda sosial media üzərindən real hekayələr paylaşmaq, uğurun arxasında duran çətinlikləri açıq şəkildə göstərmək istəyirəm. Çünki gənclər yalnız nəticəni deyil, bu nəticəyə aparan prosesi də görməlidirlər. Məqsədim onları təkcə idmana deyil, ümumilikdə aktiv, məqsədli və şüurlu həyata yönləndirməkdir”.

Vəfa Musayeva vurğulayıb ki, insanların ilham alması üçün real hekayələrin böyük əhəmiyyəti var: “İnsanlar daha çox özlərinə bənzər hekayələrdən motivasiya alırlar. Əgər bir qadın onun kimi birinin Everest zirvəsinə qalxdığını görürsə, bu artıq “mümkünsüz” anlayışını aradan qaldırır. Bununla belə, hədəfim insanları dağlara getməyə təşviq etmək deyil, onların aktiv həyat üçün öz yollarını tapmasına kömək etməkdir”.

Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin bu gün keçirilən Kollegiya iclasında Vəfa Musayeva ilə yanaşı, Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat), Aynur Yusifova (gimnastika), Dadaş Dadaşbəyli (ağırlıqqaldırma) və Elçin Əsədov (velosiped idmanı) 2026-cı il üçün “İdman səfiri” seçiliblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib - FOTO
16:20
Digər

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib - FOTO

İdmanla bağlı mühüm qərarlar verilib
Azərbaycanın 2026-cı il üçün idman səfirləri seçilib
16:14
Digər

Azərbaycanın 2026-cı il üçün idman səfirləri seçilib

Yevlax şəhəri isə 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib
Yevlax 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib
16:12
Digər

Yevlax 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib

2027-ci ildə şəhərdə genişmiqyaslı yarışlar və tədbirlər keçiriləcək
“Ural”ın futbolçusuna daha bir ağır ittiham
14:26
Digər

“Ural”ın futbolçusuna daha bir ağır ittiham

Daniil Sekaç yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq edib
Fərid Qayıbov federasiya rəsmiləri ilə görüşüb - FOTO
16 Mart 17:32
Digər

Fərid Qayıbov federasiya rəsmiləri ilə görüşüb - FOTO

İdman həftəsinin nəticələri müzakirə olunub
Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi
15 Mart 21:11
Digər

Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi

Müdafiəçi seyfi qarət etmək üçün və basqın edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
14 Mart 21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib