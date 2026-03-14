14 Mart 2026
Vüqar Əhmədov növbəti dörd il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

14 Mart 2026 16:09
Vüqar Əhmədov növbəti dörd il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Vüqar Əhmədov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının ümumi yığıncağı Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunub.

Tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Yığıncaqda çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb.

İclasın gündəliyi təsdiq edildikdən sonra federasiyanın baş katibi Fərhad Əliyev çıxış edərək 2022–2026-cı illər ərzində federasiyada görülən işlərə dair hesabat təqdim edib.

Daha sonra “Azərbaycan Yelkən Federasiyası” İctimai Birliyinin “Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası” İctimai Birliyinə qoşulması yolu ilə federasiyanın yenidən təşkili məsələsi səsverməyə çıxarılıb və qəbul edilib. Həmçinin “Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası” İctimai Birliyinin Nizamnaməsi yeni redaksiyada səsvermə yolu ilə qəbul olunub.

Ardınca federasiyanın rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Vüqar Əhmədov növbəti 4 il müddətinə federasiyanın prezidenti seçilib. Vüqar Əhmədov çıxış edərək ona göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib, federasiyaların birləşdirilməsi nəticəsində daha böyük və vahid idman qurumunun formalaşdığını vurğulayıb.

Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Kamil Hüseynov, Fərid Əmirov və Namiq Orucov federasiyanın vitse-prezidentləri, Fərhad Əliyev isə icraçı vitse-prezident seçilib. Rəhman Xanlarov və Burcu Algon Giorgianni İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər. Daha sonra Nəzarət-Təftiş Komissiyasına da seçkilər keçirilib. Arif Ləzimzadə sədr, Vüsal Qurbanov və Elvin Heydərov isə üzv seçiliblər.

Sonda Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək federasiyanın yeni seçilmiş rəhbərliyini təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tələbələri dünya mediası üçün hazırlayırdıq, amma nəticə gözlədiyimiz kimi olmadı” - ASA rektorunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:05
Digər

“Tələbələri dünya mediası üçün hazırlayırdıq, amma nəticə gözlədiyimiz kimi olmadı” - ASA rektorunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Fuad Hacıyev magistr proqramındakı problemlər və akademiyanın beynəlxalq layihələrindən danışıb
“Onların inkişafı nədədir, şübhəli turnirdəki qələbələrdə?” - Azər Həsənsoyun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
13:44
Digər

“Onların inkişafı nədədir, şübhəli turnirdəki qələbələrdə?” - Azər Həsənsoyun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan Uşu Federasiyasının rəhbəri ölkədə kunq-fu ilə bağlı vəziyyətdən danışıb
“Babək Əliyevin hansı italiyalıdan danışdığını bilmirəm” - Canpolad Budaqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13 Mart 17:54
Digər

“Babək Əliyevin hansı italiyalıdan danışdığını bilmirəm” - Canpolad Budaqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Dünya çempionu Federasiya rəsmisinin sözlərini təkzib etdi
Kolleksiyaçıların ağlasığmaz həvəsi: Bir kart üçün 5,2 milyon dollar - FOTO
13 Mart 17:29
Digər

Kolleksiyaçıların ağlasığmaz həvəsi: Bir kart üçün 5,2 milyon dollar - FOTO

“Nyu-York Yankiz”in ulduzu Aaron Caccanın imzalı kartı rekord qiymətə satılıb
Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti yenidən uzadıldı
13 Mart 15:53
Digər

Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti yenidən uzadıldı

İstintaq orqanının təqdimatı məhkəmə tərəfindən təmin edilib.
Çingiz Mehdiyevin ölkədən getmək istəyi baş tutmadı
13 Mart 14:40
Digər

Çingiz Mehdiyevin ölkədən getmək istəyi baş tutmadı

Məhkəmə səhhət səbəbini qəbul etmədi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq