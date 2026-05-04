Türkiyənin aparıcı media qurumları ASA barədə reportaj hazırlayıblar - FOTO

Türkiyənin aparıcı media qurumları Azərbaycan İdman Akademiyası (ASA) barədə xüsusi reportaj hazırlayıblar.
Bildirilib ki, “A Haber” və “Sabah”ın süjetləri ASA-nın fəaliyyəti, elmi-tədqiqat istiqamətləri və beynəlxalq əməkdaşlıqlarına həsr olunub.
Reportajda ASA-nın rektoru Fuad Hacıyev, prorektoru Ülkər Babayeva və əməkdaşlar müsahibə verib. Müsahibələrdə Akademiyada həyata keçirilən yeniliklər, tədris prosesi, tələbələr üçün yaradılan imkanlar və idman elminin inkişafına yönəlmiş layihələr haqqında ətraflı məlumat verilib.
Qeyd edək ki, hazırlanan süjet yaxın günlərdə Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq.