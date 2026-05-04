4 May 2026
AZ

Niyə bütün istedadlı uşaqlar çempion olmur? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Digər
Təhlil
4 May 2026 14:05
148
Niyə bütün istedadlı uşaqlar çempion olmur? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Uşaqları peşəkar idmana yönləndirən valideynlər çox vaxt böyük bir arzu ilə yaşayırlar: bir gün övladlarının dünya arenasına çıxacağını xəyal edirlər. Bu məqsədlə onlar ən yaxşı məşqçiləri, idman bölmələrini və imkanları axtarırlar. Lakin uğurun ideal formulunu tapmağa çalışarkən ailələr tez-tez müəyyən suallarla qarşılaşırlar.

Məsələn, daha vacib olan nədir: mümkün qədər tez bir idman növünə fokuslanmaq, yoxsa uşağın hərtərəfli inkişafına şərait yaratmaq?

İdman.Biz xəbər verir ki, bu suala cavab vermək üçün Avstriya, Almaniya və ABŞ-dən olan bir qrup tədqiqatçı “Yeniyetmə və böyüklər idmançıları üçün uğura aparan amillər fərqlidir: idman hazırlığı ilə bağlı araşdırmaların ümumi təhlili” adlı araşdırma aparıb. Məqalə “Sports Medicine” elmi jurnalında dərc olunub.

Alimlər yerli yarışlardan Olimpiya səviyyəsinədək müxtəlif səviyyələrdə çıxış edən 9 mindən çox idmançının məlumatlarını təhlil ediblər. Onların idman yolunu araşdıraraq, hansı yaşda başladıqlarını, nə qədər məşq etdiklərini, necə inkişaf etdiklərini və başqa idman növlərində özlərini sınayıb-sınamadıqlarını öyrəniblər. Daha sonra bu amilləri idmançıların həm yeniyetməlik, həm də böyüklər dövründə əldə etdikləri uğurlarla müqayisə ediblər.

Nəticələr isə birmənalı olmayıb.

Bir tərəfdən, yeniyetmə yaşda uğur daha çox erkən başlayan və uşaqlıqdan bir idman növünə fokuslanan idmançılara nəsib olur. Daha çox məşq daha yüksək nəticə deməkdir və ilk baxışdan bu yanaşma məntiqli görünür. Amma məsələ əslində o qədər də sadə deyil.

Böyüklər idmanında vəziyyət demək olar ki, əksinədir. Dünya səviyyəsinə yüksələn idmançılar adətən uşaqlıqda yalnız bir idman növü ilə məhdudlaşmayıblar. Onlar müxtəlif idman növlərini sınayıb, daha gec ixtisaslaşıb və daha tədricən inkişaf ediblər. Məhz buna görə də böyüklər yaşında yüksək nəticə göstərə biliblər. Bu fərq milli və dünya səviyyəli idmançıların müqayisəsində daha aydın görünür.

Digər maraqlı nəticə budur ki, həyət oyunları və məşqçisiz qeyri-rəsmi məşğələlər elit nəticələrə ciddi təsir göstərmir. Yəni bunlar təkbaşına uğurun əsas amili deyil. Bununla belə, bu nəticəni tam təsdiqləmək üçün daha geniş araşdırmalara ehtiyac var.

Eyni zamanda, bu qanunauyğunluqlar demək olar ki, bütün idman növlərində müşahidə olunur - həm komanda idmanlarında, həm fərdi idmanlarda (qaçış, döyüş növləri və s.), həm də gimnastika və fiqurlu konkisürmə kimi bədii idman sahələrində.

Tədqiqatın əsas nəticəsi belədir: erkən ixtisaslaşma yeniyetmə yaşda uğur qazandırsa da, böyüklər idmanında uğura zəmanət vermir. Uzunmüddətli və uğurlu karyera üçün uşaqlıqda geniş idman təcrübəsi və hərtərəfli inkişaf daha vacibdir.

Bunun səbəbi də var. Alimlər izah edirlər ki, erkən yaşlarda həddindən artıq yüklənmə çox vaxt zədələrə və emosional tükənməyə gətirib çıxarır. Bundan başqa, uşaq yalnız bir idman növünə yönəldildikdə, onun bu sahəyə uyğun olub-olmadığını və potensialını tam göstərə bilib-bilmədiyini müəyyən etmək çətin olur. Əksinə, müxtəlif idman təcrübələri daha çox bacarıq formalaşdırır və idmançı sonradan seçdiyi sahədə bu bacarıqlardan istifadə edir.

Əlbəttə, bu tədqiqatın da müəyyən məhdudiyyətləri var. Lakin onun nəticələri xüsusilə Azərbaycan reallığında düşündürücüdür.

Çox vaxt azərbaycanlı valideynlər uşaqları kiçik yaşlardan bir idman növünə yönəldir və bəzən həddindən artıq yükləyirlər. Bu zaman təhsil ikinci plana keçir, istirahətə və digər maraqlara isə demək olar ki, vaxt qalmır. Nəticə dalınca qaçarkən uşaqlar həm hərtərəfli inkişafı, həm də prosesdən zövq almağı itirirlər.

Nəticədə isə vəziyyət çox vaxt ürəkaçan olmur: uşaq böyüdükcə idmana marağını itirir, tükənir və ya bu sahədən uzaqlaşır. Daha sonra isə nə sabit karyera, nə də aydın gələcək planı qalır.

Elə buna görə də bir çox məşqçi “yeniyetmələrdən kim ulduz olacaq?” sualına konkret cavab verməkdən çəkinir. Çünki bu yaşda verilən proqnozlar çox vaxt özünü doğrultmur - böyüklər idmanında hər şey dəyişə bilər.

Bəli, uşaqlıqdan yalnız məşqlə böyük uğur qazanan idmançılar da var. Amma bu zaman başqa bir sual ortaya çıxır: bu yanaşma səbəbindən neçə potensial çempionu itirmişik?

Məsələn, Avropada futbol sahəsində daha uğurlu ölkələr uşaqları erkən yaşda həddindən artıq yükləməməyə çalışır. Orada məşqlər daha çox oyun formasında keçirilir və sərt rəqabət mühitinə çevrilmir. Əsas diqqət qısa müddətli nəticəyə yox, uzunmüddətli inkişafa yönəlir.

Bəlkə də bu, özümüzə veriləcək ən vacib sualdır: erkən qələbələrə can atmaqla doğrudanmı doğru yol seçirik? Yoxsa bəzən yavaşlamaq, uşağa inkişaf etmək, sınamaq və özünü tapmaq üçün vaxt vermək daha düzgün yanaşmadır?

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan kapoeyraçıları Almaniyada üç medal qazanıblar - FOTO
12:32
Digər

Azərbaycan kapoeyraçıları Almaniyada üç medal qazanıblar - FOTO

Yarış Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilib
Türkiyənin aparıcı media qurumları ASA barədə reportaj hazırlayıblar - FOTO
09:56
Digər

Türkiyənin aparıcı media qurumları ASA barədə reportaj hazırlayıblar - FOTO

Hazırlanan süjet yaxın günlərdə Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq
Fərid Qayıbov serbiyalı həmkarı ilə görüşüb - FOTO
3 May 23:22
Digər

Fərid Qayıbov serbiyalı həmkarı ilə görüşüb - FOTO

Bakıda iki ölkə arasında idman sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
“Bakı Marafonu-2026” konsert proqramı ilə başa çatıb - FOTO
3 May 21:43
Digər

“Bakı Marafonu-2026” konsert proqramı ilə başa çatıb - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən yarış həm də bayram ab-havasında keçib
Azərbaycan savatçıları Bolqarıstanda altı medal qazanıblar - FOTO
3 May 20:26
Digər

Azərbaycan savatçıları Bolqarıstanda altı medal qazanıblar - FOTO

Milli yığma komandamızın üzvləri müxtəlif yaş qruplarında yüksək nəticələr göstəriblər
Paralimpiyaçı: “Bakı Marafonu” fiziki məhdudiyyətlilər üçün böyük motivasiyadır”
3 May 19:45
Digər

Paralimpiyaçı: “Bakı Marafonu” fiziki məhdudiyyətlilər üçün böyük motivasiyadır”

Vüsalə Babazadə marafonda iştirakını şərh edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər