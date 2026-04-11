Azərbaycanın U-20 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

11 Aprel 2026 19:07
105
20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası aprelin 13-dən 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, təlim-məşq toplanışında iştirak edəcək futbolçular məlum olub.

U-20 millisinə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

Həbib Hüşənov (Qəbələ), Bilal Hacıyev (Qarabağ), Rauf Əyyubov (Sabah), Uğur Qurbanlı (Qarabağ), Tuncay Əhmədov (Sabah), Səttar Tahirzadə (Marcet, İspaniya), Murad Qurbanov (Zirə), Həzrət Səmədov (Sabah), Rəşad Alışov (Qarabağ), Əhməd Tarverdiyev (Sabah), Eltun Babazadə (Qarabağ), Ziya Şəkərxanov (Qəbələ), Şahin İbrahimov (Sabah), Əliəkbər Rzazadə (Qarabağ), Musa Mustafayev (Zirə), Abduləziz Cabbarlı (Qarabağ), Mehdi Mütəllimli (Qarabağ), Anar Hüseynov (Sabah), Əli Qazibəyov (Qarabağ), Əli Bəşirov (Qarabağ), Hikmət Cəbrayılzadə (Qarabağ), Şahismayıl Cəfərov (Qarabağ), Nihad Orucəli (Sumqayıt), Toğrul Tapdıqlı (Sabah).

