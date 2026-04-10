10 Aprel 2026
AZ

Siyasət Əsgərov: "Məqsədimiz dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır"

Futbol
Xəbərlər
10 Aprel 2026 15:06
102
“Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisinin əsas məqsədi dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır”.

Bunu komandanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov deyib.

Mütəxəssis xarici klublarda çıxış edən futbolçuların durumunun qaneedici olduğunu söyləyib.

“Aprelin 7-dən məşqlərə başlamışıq. Millinin düşərgəsinə qoşulan oyunçuların əksəriyyəti xarici klublarda çıxış edənlərdir. Qızların çoxu öz komandalarında start “11-lik”də yer aldıqları üçün oyun praktikaları və kondisiyaları yaxşıdır. Bəzi oyunçularımız var ki, çıxış etdikləri I Liqa təmsilçilərinin çempionatı bitdiyi üçün hazırlıqlarında bir az fərq var. Amma ümumilikdə durum çox yaxşıdır”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

O, Andorra ilə səfər oyununun çətin keçəcəyini vurğulayıb:

“Hər iki oyuna ciddi hazırlaşmışıq. İlk matçımız səfərdə olacaq və düşünürəm ki, çətin keçəcək. Andorra qrup lideri Macarıstanla heç-heçə edib. Onlar evdə maksimum nəticə üçün oynayacaqlar. Biz də rəqibin üstün və zəif cəhətlərini bilirik, məşq proseslərini buna uyğun qurmuşuq. İlk oyunda maksimum nəticəni hədəfləyirik”.

Millinin baş məşqçisi hazırlıq qrafikinə toxunub:

“Aprelin 14-nə qədər hazırlıq keçəcəyik və düşünürəm ki, bizim üçün yetərli müddətdir. Bundan maksimum yararlanmağa çalışacağıq. İkinci oyun aprelin 18-də olacaq. Bir qədər yol yorğunluğu ola bilər. Çünki ilk matçdan sonra dərhal qayıtmalıyıq ki, evdə keçirəcəyimiz görüşə hazırlaşaq. Bərpa dönəmində bir qədər sıxıntı ola bilər. İstənilən halda məqsədimiz hər iki oyuna maksimum hazır olmaqdır”.

S.Əsgərov qrupdakı rəqiblərin gücü və millinin əsas hədəfi haqqında danışıb.

“Macarıstan son iki ildə C Liqasına düşüb. Həmişə A Liqasında oynayırdı. Heyətindəki oyunçuların keyfiyyətinə görə qrupun lideridir. Düzdür, Şimali Makedoniya üzərində evdə qələbə qazanmışıq, lakin təəssüf ki, Macarıstana səfərdə 0:1 hesabı ilə uduzduq. Məqsədimiz maksimum nəticə göstərmək, qrupda yüksək pillələri təmin etmək və pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır”.

Qeyd edək ki, DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində C Liqasının 3-cü qrupunda yer alan Azərbaycan millisi Andorra ilə aprelin 14-də səfərdə, 18-də isə Bakıda qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış
15:46
Futbol

Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış

“Mançester Yunayted”in əfsanəsi 16 yaşlı istedadın İngiltərə millisinin əsas ulduzlarından üstün olduğunu bildirib
Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”
15:33
Azərbaycan futbolu

Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”

Veteran futbolçu Azərbaycanda baş məşqçi fəaliyyətinin çətinliklərinə də toxunub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyunu start götürüb - CANLI
15:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyunu start götürüb - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu
15:13
Azərbaycan futbolu

“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
Bastoni “Barselona”ya keçməkdən imtina etdi
14:52
Futbol

Bastoni “Barselona”ya keçməkdən imtina etdi

Futbolçunun bazar dəyəri 70 milyon avro dəyərləndirilir
“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub
14:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub

Onun çarpaz bağ əməliyyatı uğurla başa çatıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib