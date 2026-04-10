10 Aprel 2026
“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu

10 Aprel 2026 15:13
Azərbaycan Birinci Liqasında çıxış edən “Səbail” futbol klubu 2610 manat cərimələnib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

Buna 21-ci turda “Şəfa” ilə oyunda yaşananlar səbəb olub.

“Dənizçilər” dörd futbolçu sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat ödəyəcək. Bundan əlavə, “Səbail”in tərcüməçisi Fariz İsmayılov qeyri-etik ifadə və ya hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq cəzalanıb, klub 2400 manat cərimə edilib.

“Şahdağ Qusar” isə 150 manat ziyana düşüb. “Difai” ilə görüşün 77-ci dəqiqəsində futbolçu Kvaku Adjey ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, bir oyunluq cəzalanıb.

