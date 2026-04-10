10 Aprel 2026
Millimizin sabiq futbolçusu: “Qaraciyər köçürülməli idi, xəstəxananı məcbur tərk etdim”

10 Aprel 2026 16:34
Azərbaycan millisinin və “Neftçi”nin sabiq futbolçusu Kamal Quliyev səhhəti ilə bağlı son vəziyyətini açıqlayıb.

İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, o, açıqlamasında 20 gün əvvəl klinikadan çıxdığını, lakin müalicə prosesinin yarımçıq qaldığını bildirib

K.Quliyev qeyd edib ki, müalicə 4 mərhələdən ibarət planlaşdırılsa da, yalnız ilk hissə baş tutub. Onun sözlərinə görə, ilkin müalicə mərhələsi Qurban Qurbanov, “Neftçi” və “Sumqayıt” klubları, eləcə də keçmiş komanda yoldaşlarının dəstəyi ilə həyata keçirilib və hazırda dərman təminatında da köməklik göstərilir.

Uzun müddətdir qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən 50 yaşlı mütəxəssis bildirib ki, ikinci mərhələdə AFFA-ya müraciət edib. O, federasiya nümayəndəsi ilə görüşdüyünü və həkimi ilə əlaqə yaradıldığını deyib. İki ay sonra qaraciyər köçürülməsi əməliyyatı planlaşdırılsa da, xəstəxanada qalmalı olduğu halda cəmi 4-5 gün müalicə ala bilib. Quliyevin sözlərinə görə, AFFA ilkin xərcləri qarşılasa da, proses yarımçıq dayandırılıb və o, klinikanı tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Sabiq futbolçu federasiyaya həmin qısa müddətli dəstəyə görə təşəkkür etsə də, əlavə yardım gözlədiyini vurğulayıb. O, Azərbaycan futbolunda maliyyə bölgüsü ilə bağlı narazılığını da ifadə edib və bəzi hallarda yüksək məbləğlərin ayrıldığını, lakin öz müalicəsi üçün nisbətən kiçik vəsaitin tapılmadığını bildirib.

Quliyev həmçinin qeyd edib ki, uzun illər Azərbaycan futboluna xidmət göstərib, legioner kimi ölkəni təmsil edib və milli komanda üçün şəxsi vəsaiti hesabına xərclər çəkib. Onun sözlərinə görə, hazırda 11 ildir işsizdir və bunun səbəbini hər zaman açıq danışması ilə əlaqələndirib.

Sabiq futbolçu sonda aidiyyəti qurumlardan dəstək gözlədiyini bildirib və səhhətinin yaxşılaşması üçün ümidini itirmədiyini qeyd edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyununda yenidən hesab dəyişib - CANLI
17:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyununda yenidən hesab dəyişib - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”
16:09
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”

Tərlan Quliyev maksimum nəticəyə kökləndiklərini bildirib
Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”
15:33
Azərbaycan futbolu

Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”

Veteran futbolçu Azərbaycanda baş məşqçi fəaliyyətinin çətinliklərinə də toxunub
“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu
15:13
Azərbaycan futbolu

“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub
14:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub

Onun çarpaz bağ əməliyyatı uğurla başa çatıb
Elgiz Kərəmli: “Səbail” liqada məğlub edə bilmədiyimiz yeganə komanda idi”
13:43
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Səbail” liqada məğlub edə bilmədiyimiz yeganə komanda idi”

“Şəfa”nın baş məşqçisi oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib