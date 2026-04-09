9 Aprel 2026
AZ

Milli komandanın məşqçisi Norveçdə təcrübə proqramında iştirak edir

Milli komanda
Xəbərlər
9 Aprel 2026 19:00
121
Milli komandanın məşqçisi Norveçdə təcrübə proqramında iştirak edir

Azərbaycan milli komandasının məşqçisi Elnur Çodarov UEFA Pro lisenziyası üzrə təhsil proqramı çərçivəsində Norveçin aparıcı klublarından biri olan “Valerenqa”da bir həftəlik təcrübə proqramında iştirak edir.

İdman.Biz bildirir ki, təcrübə müddətində E.Çodarov “Valerenqa”nın əsas komandasının baş məşqçisi Geir Bakke ilə görüşüb.

Görüş zamanı tərəflər müxtəlif mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, məşq prosesinin təşkili və iş prinsipləri ilə yaxından tanışlıq baş tutub.

Proqram çərçivəsində millimizin məşqçisi komandanın məşqlərini izləyib və iş prosesi ilə yerində tanış olub. Elnur Çodarov “Valerenqa”nın baş məşqçisinə üzərində adı yazılmış Azərbaycan millisinin formasını hədiyyə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futbol üzrə qadın millimiz İspaniyada hazırlıqlara başladı - FOTO
10:02
Futbol

Futbol üzrə qadın millimiz İspaniyada hazırlıqlara başladı - FOTO

Komanda Andorra ilə səfər və ev oyunları öncəsi formaya düşür
Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb
7 Aprel 17:01
Futbol

Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb

2027 Dünya Çempionatına hazırlıq başlayır
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib
6 Aprel 17:59
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib

Komandalar arasında ikinci yoldaşlıq oyunu aprelin 7-də keçiriləcək
“Sabah”ın futbol üzrə U-14 komandası Antalyada çempion oldu
6 Aprel 15:15
Futbol

“Sabah”ın futbol üzrə U-14 komandası Antalyada çempion oldu

Komanda növbəti turnirlər üçün iddialıdır
Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Andorra ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb
6 Aprel 14:19
Futbol

Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Andorra ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

Heyət qarşıdakı oyunlar üçün formalaşdırılıb
Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova və "Alanyaspor"la yoldaşlıq oyunları keçirəcək - FOTO
4 Aprel 17:16
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Moldova və "Alanyaspor"la yoldaşlıq oyunları keçirəcək - FOTO

Sahib Məmmədov qeyd edib ki, əsas hədəf iyulda Gürcüstanda keçiriləcək mötəbər turnirdir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir