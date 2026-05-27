27 May 2026
U-21 millimizə yeni futbolçu çağırıldı

27 May 2026 20:07
U-21 millimizə yeni futbolçu çağırıldı

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətinə yeni futbolçu cəlb olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Belçikanın “Sent-Truiden” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Mustafa Kamara U-21 millisinin düşərgəsinə qoşulub. 18 yaşlı sol vinger mayın 28-dən 30-dək Bakıda, mayın 31-dən iyunun 10-dək isə Türkiyənin İsparta şəhərində keçiriləcək təlim-məşq toplanışında iştirak edəcək.

Mustafa Kamara 2025/2026-cı illər mövsümündə “Sent-Truiden”in U-18 komandasının heyətində 19 oyuna çıxıb və iki qol vurub.

Azərbaycan U-21 millisi Türkiyədəki hazırlıq çərçivəsində iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Komanda iyunun 6-da Bəhreynin, 9-da isə Qırğızıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Mustafa Kamara 2007-2012-ci illərdə “Qəbələ”nin formasını geyinən Abdulkader Kamaranın oğludur. Futbolçu 2008-ci il martın 3-də Azərbaycanda anadan olub.

