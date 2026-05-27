27 May 2026
AZ

“Neftçi”dən ayrılan Abubakar yenidən Türkiyəyə qayıda bilər

Futbol
Xəbərlər
27 May 2026 19:59
119
“Neftçi”dən ayrılan Abubakar yenidən Türkiyəyə qayıda bilər

Azərbaycanın “Neftçi” futbol komandasından ayrılan Vensan Abubakarın karyerasını yenidən Türkiyədə davam etdirmək ehtimalı yaranıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, kamerunlu hücumçu Türkiyənin “Bursaspor” futbol klubunun maraq dairəsinə düşüb. “Africafoot”un məlumatına görə, Türkiyə Birinci Liqasına vəsiqə qazanan Bursa təmsilçisi hücum xəttini gücləndirmək üçün təcrübəli forvardın vəziyyətini yaxından izləyir.

Qeyd edək ki, “Neftçi” 34 yaşlı futbolçu ilə başa çatan müqaviləni yeniləməyib. Bakı klubu Vensan Abubakarla yanaşı, Edvin Kuç və Kristian Kostinlə də əməkdaşlığa son qoyub.

“Bursaspor” bu yaxınlarda “Qarabağ”dan Toral Bayramovu da transfer edib.

Abubakar Türkiyə futboluna yad sima deyil. Kamerun millisinin sabiq hücumçusu daha əvvəl bu ölkədə “Beşiktaş” və “Hatayspor”un formasını geyinib. Onun azad agent statusunda olması “Bursaspor” üçün keçidi daha əlçatan edə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”a dörd qol vuran Qordon “Barselona”ya keçir
20:52
Futbol

“Qarabağ”a dörd qol vuran Qordon “Barselona”ya keçir

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir
Mahir Emreli: “Ailəmdə baş verənlər mənə çox təsir etdi”
20:35
Futbol

Mahir Emreli: “Ailəmdə baş verənlər mənə çox təsir etdi”

Millimizin hücumçusu Varşavada onunla foto çəkdirmək üçün gələn azarkeşlərə görə çox sevinib
Kundenin taleyi Dünya Çempionatında həll oluna bilər
20:21
Futbol

Kundenin taleyi Dünya Çempionatında həll oluna bilər

“Barselona” fransalı müdafiəçinin mundialdakı çıxışına görə qərar verəcək
U-21 millimizə yeni futbolçu çağırıldı
20:07
Futbol

U-21 millimizə yeni futbolçu çağırıldı

Mustafa Kamara Azərbaycan yığmasının İsparta toplanışında iştirak edəcək
Mikels “Sabah”da qalır: bombardirlə iki illik müqavilə
19:43
Azərbaycan futbolu

Mikels “Sabah”da qalır: bombardirlə iki illik müqavilə

Bakı təmsilçisi klub tarixinin ən məhsuldar futbolçusu ilə anlaşmanı yeniləyib
“Rayo Valyekano” Avropanı təəccübləndirməyə hazırdır
19:10
Futbol

“Rayo Valyekano” Avropanı təəccübləndirməyə hazırdır

Madrid təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında tarixi titul uğrunda meydana çıxacaq

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub