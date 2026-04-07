7 Aprel 2026
Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb

7 Aprel 2026 17:01
Qarabağ Futbol Akademiyasının bir sıra oyunçuları 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasına dəvət alıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, milliyə dəvət olunan futbolçular bunlardır: Şahismayıl Cəfərov, Əli Bəşirov, Hikmət Cəbrayılzadə, Əliəkbər Rzazadə, Eltun Babazadə, Uğur Qurbanlı, Bilal Hacıyev və Abduləziz Cabbarlı.

Qarabağ Futbol Akademiyasının futbolçuları 13-26 aprel tarixlərində Qəbələdə təlim-məşq toplanışında iştirak edəcəklər. Hazırlıq prosesi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək U-20 Dünya Çempionatına hazırlığın bir hissəsidir.

Azərbaycan U-20 milli futbol komandası bu toplanış çərçivəsində qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlığı davam etdirəcək.

