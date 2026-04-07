Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Şamaxı”ya qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 26-cı turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionuda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.
Oyun saat 17:15-də başlayacaq. “Zirə” 42 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb. 30 xala malik “Şamaxı” isə səkkizincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 27-ci tur
7 aprel
17:15. “Zirə” - “Şamaxı”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, İnqilab Məmmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, daha əvvəl “Qəbələ” “Kəpəz”i (2:0), “Neftçi” “Sumqayıt”ı (3:1), “Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı (7:0) məğlub edib.