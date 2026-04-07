Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Şamaxı”ya qarşı

7 Aprel 2026 09:24
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Şamaxı”ya qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 26-cı turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionuda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.

Oyun saat 17:15-də başlayacaq. “Zirə” 42 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb. 30 xala malik “Şamaxı” isə səkkizincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 27-ci tur
7 aprel
17:15. “Zirə” - “Şamaxı”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, İnqilab Məmmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, daha əvvəl “Qəbələ” “Kəpəz”i (2:0), “Neftçi” “Sumqayıt”ı (3:1), “Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı (7:0) məğlub edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:34
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Sabah”ı qəbul edəcək

Oyun saat 19:30-da başlayacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:18
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Turun mərkəzi qarşılaşmasını Cavid Cəlilov idarə edəcək
Konate yaxın vaxtlarda “Liverpul”la müqaviləsini uzatmağa hazırlaşır
09:08
Dünya futbolu

Konate yaxın vaxtlarda “Liverpul”la müqaviləsini uzatmağa hazırlaşır

Müdafiəçi bu mövsüm klubun heyətində 42 oyunda iştirak edib və iki qol vurub
“Mançester Siti” Qvardiolanın yerinə namizədləri müəyyənləşdirib
08:10
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Qvardiolanın yerinə namizədləri müəyyənləşdirib

İspaniyalı menecer mövsümün sonunda klubdan ayrıla bilər
Saka və Timber “Sportinq”lə oyunu buraxacaqlar
06:14
Dünya futbolu

Saka və Timber “Sportinq”lə oyunu buraxacaqlar

Londonlular Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda səfərdə oynayacaqlar
Yamal, “Atletiko” ilə oyunda Flikin köməkçisinin sözlərindən qəzəblənib
05:17
Dünya futbolu

Yamal, “Atletiko” ilə oyunda Flikin köməkçisinin sözlərindən qəzəblənib

85-ci dəqiqədə baş məşqçinin köməkçisi oyunçunu ötürmə əvəzinə qapıya vurduğuna görə tənqid edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək