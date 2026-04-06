“Sabah”ın futbol üzrə U-14 komandası Antalyada çempion oldu

6 Aprel 2026 15:15
“Sabah”ın U-14 komandası Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş “Antalya City Friendship Cup” beynəlxalq futbol turnirinin qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” Futbol klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Nasir Nəsirlinin baş məşqçisi olduğu komanda qrup mərhələsində Türkiyənin “Manavqat” (4:0), “TSI Academy” (7:1) və “Göztepe” (6:1) komandalarını məğlub edib.

U-14 yarımfinalda meydan sahibi ölkənin “Kardelenspor” (5:1) komandasını üstələyərək həlledici matça vəsiqə qazanıb. Final oyununda Azərbaycanı təmsil edən “Young Pro” komandasına 3:0 hesabı ilə qalib gələn “Sabah” turniri çempion kimi başa vurub.

