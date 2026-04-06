Klop ən yaxşı hesab etdiyi məşqçinin adını açıqladı

6 Aprel 2026 15:55
“Liverpul” və Dortmund “Borussiya”sının sabiq baş məşqçisi Yurqen Klopp öz ən yaxşı hesab etdiyi futbol məşqçisinin adını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 55 yaşlı almaniyalı Pep Qvardiolanı dünyanın ən yaxşı məşqçisi adlandırıb.

“Özümü heç vaxt böyük məşqçi hesab etməmişəm. Amma insanlar bizim Qvardiola ilə qarşıdurmamızı vurğulayırsa, deməli, mən kifayət qədər yaxşı olmuşam və hesab edirəm ki, Pep Qvardiola da dünyanın ən yaxşısıdır” – deyə alman mütəxəssis bildirib.

Qeyd edək ki, Klopp son olaraq “Liverpul”u çalışdırıb və 2015-2024-cü illərdə komandanı İngiltərə Premyer Liqası və UEFA Çempionlar Liqasında çempionluqlara daşıyıb.

