Azərbaycanın veteran hakimi: “Referilərin səhvləri cəzasız qalmamalıdır”

“Hakim səhvləri cəzasız qalmamalı, rəqabət mühiti yaradılmalıdır”.
Bu sözləri ümumittifaq dərəcəli referi Rüstəm Rəhimov Azərbaycanda hakimliyin mövcud vəziyyəti barədə danışarkən deyib.
AFFA Veteranlar İttifaqının sədr müavini bildirib ki, hakim səhvləri yalnız Azərbaycanda deyil, digər ölkələrin çempionatlarında da müşahidə olunur.
“İtaliyada, İspaniyada və digər ölkələrdə də hakim səhvləri olur. Azərbaycan futbolunda hakimliyin ideal vəziyyətdə olduğunu demək düzgün olmaz. Hakimlər hər zaman səhvlər ediblər və bu, futbolda təbii haldır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.
R.Rəhimov VAR sisteminin tətbiqindən sonra bəzi hallarda anlaşılmaz qərarların ortaya çıxdığını qeyd edib: “Bəzən VAR kömək edir, bəzən isə gözlənilən effekti vermir. Belə olan halda bütün məsuliyyəti baş hakimin üzərinə atmaq doğru deyil. Bu sistem üzərində daha çox işlənməlidir ki, səhvlərin sayı azalsın”.
Veteran referi AFFA Hakimlər Komitəsinin fəaliyyətinə də toxunub: “Hazırda komitəyə Rəhim Həsənov rəhbərlik edir. O, peşəkar və işini yaxşı bilən mütəxəssisdir. Ona şərait yaradılmalıdır ki, fəaliyyətini davam etdirsin. Ümumilikdə, Hakimlər Komitəsi hazırda səylə çalışır. Ölkədə gənc və perspektivli hakimlər yetişir. Tural Qurbanovun briqadasına UEFA tərəfindən beynəlxalq təyinat verilməsi bunun göstəricisidir. Bu cür hakimlərə daha çox şans verilməli, onlar dəstəklənməlidir”.
O, hakim səhvlərinin gizlədilməməsinin önəmindən danışıb: “Səhvlər açıq şəkildə müzakirə olunmalıdır. Rəqabət mühiti yaradılmalıdır ki, hakimlər inkişaf etsinlər. Əgər səhvlər cəzasız qalarsa, bu, məsuliyyət hissini azaldır. Hakimlər bilməlidir ki, səhv edəcəkləri təqdirdə onları əvəz edə biləcək digər namizədlər var. Hazırda ölkədə yüksəksəviyyəli hakimlərdən biri də Əliyar Ağayevdir və bu da ümumi rəqabət mühitinə müsbət təsir göstərir. Ölkə çempionatlarında oyunların sayı çoxdur və onları idarə etmək üçün daha çox peşəkar hakimlərə ehtiyac var. Buna görə həm rəqabət artırılmalı, həm də yeni hakimlər yetişdirilməlidir”.
R.Rəhimov, həmçinin hakimliklə bağlı səslənən şübhəli məqamların diqqətlə araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb: “Bəzən klub rəhbərləri tərəfindən müxtəlif iddialar səsləndirilir və bu, müəyyən şübhələr yaradır. Lakin konkret faktlar olmadan nəsə demək düzgün deyil. Bu cür məsələlər mütləq şəkildə araşdırılmalı, təhlil edilməli və nəticədə düzgün qərarlar verilməlidir”.
Xatırladaq ki, AFFA tərəfindən FIFA referisi Əliyar Ağayevin Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində keçirilən "Turan Tovuz" - "Zirə" (0:2) matçında iki epizodda səhv qərar verdiyi təsdiqlənib.