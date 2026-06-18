18 İyun 2026
AZ

İliya Topuriyanın xəstəxanadan FOTOSU yayılıb

MMA
Xəbərlər
18 İyun 2026 22:16
72
İliya Topuriyanın xəstəxanadan FOTOSU yayılıb

İyunun 14-də Ağ Evin Cənub Çəmənliyində keçirilən “UFC Freedom 250” turnirində amerikalı Castin Qetje ilə döyüşdən sonra keçmiş UFC yüngül çəki çempionu, ispan-gürcü döyüşçüsü İliya Topuriyanın xəstəxanada çəkilmiş fotosu yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İliya ilə Castin arasındakı döyüş dördüncü raunddan sonra başa çatıb — Topuriya aldığı zədə səbəbindən son beş dəqiqə ərzində döyüşməkdən imtina edib.

Üçüncü raunddan sonra ispaniyalı ciddi görmə problemləri yaşamağa başlayıb. Dördüncü raundun sonunda vəziyyət daha da pisləşib. Castin Qetji yüngül çəkidə çempionluq kəmərini tam olaraq götürüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pereyra Qan ilə döyüşün nəticəsindən şikayət verməyəcək
01:50
MMA

Pereyra Qan ilə döyüşün nəticəsindən şikayət verməyəcək

Aleks revanş döyüşü istəyir
Pereyra əfsanəvi UFC hakiminin qovulmasını tələb edib
17 İyun 19:00
MMA

Pereyra əfsanəvi UFC hakiminin qovulmasını tələb edib

UFC və Herb Din özü hələlik Pereyranın açıqlamasına münasibət bildirməyib
Makqreqor Mahaçevi hədəfə aldı: “Bu döyüşə hazıram”
17 İyun 17:33
MMA

Makqreqor Mahaçevi hədəfə aldı: “Bu döyüşə hazıram”

İrlandiyalı əvvəlcə İliya Topurianı məğlub edən Castin Geyci ilə üzləşmək istəyir
UFC hərbi bazalarda turnirlər keçirməyi müzakirə edir
17 İyun 06:11
MMA

UFC hərbi bazalarda turnirlər keçirməyi müzakirə edir

Tədbirlərin adı “Hərbçilər uğrunda mübarizə apar” olacaq
Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”
16 İyun 23:58
MMA

Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”

Pereyra Qana uduzmasında hakimi günahlandırıb
Topuriyanın Ağ Evdəki turnirdən sonra aldığı zədə məlum olub
16 İyun 15:08
MMA

Topuriyanın Ağ Evdəki turnirdən sonra aldığı zədə məlum olub

Döyüşçünün göz çuxuru sümüyündə kiçik sınıq aşkar edilib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib