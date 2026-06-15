15 İyun 2026
AZ

Con Cons Pereyra - Qan döyüşündə dəstəklədiyi adı açıqladı

MMA
Xəbərlər
15 İyun 2026 03:15
105
Con Cons Pereyra - Qan döyüşündə dəstəklədiyi adı açıqladı

UFC-nin yarımağır və ağır çəki dərəcələri üzrə sabiq çempionu Con Cons Aleks Pereyra ilə Sirill Qan arasında keçiriləcək döyüşlə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, amerikalı sabiq döyüşçü bu gün - 15 iyunda təşkil olunacaq “UFC White House - Freedom 250” turnirində Qanı dəstəkləyəcəyini bildirib.

“Hamımız bilirik ki, Aleks Pereyra çox çəki atıb. Onun güc və dözümlülük baxımından nəyə qadir olduğunu görmək üçün səbirsizlənirəm. Sirill isə daim məşq edir. O, əsas üstünlükləri olan yüngüllüyünə və hərəkətliliyinə güvənir”, - deyə Cons bildirib.

O, Pereyranın ağır çəkidəki çıxışının maraq doğurduğunu vurğulayıb:

“Kimə azarkeşlik etdiyimi deyəcəyəm. Düşünürəm ki, Sirillə azarkeşlik edirəm. Çünki Qan Aleksi məğlub edə bilsə, bu, çox şeydən xəbər verəcək. Amma güclü olan qalib gəlsin”.

Qeyd edək ki, Consun açıqlaması “ketone” hesabında yayımlanan videoda yer alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ağ Evin həyətində UFC tarixi: “Freedom 250”nin tam kardı
14 İyun 10:41
MMA

Ağ Evin həyətində UFC tarixi: “Freedom 250”nin tam kardı

Vaşinqtonda keçiriləcək unikal turnirin əsas döyüşündə İliya Topuriya ilə Castin Getci üz-üzə gələcəklər
Qetji Topuriyanı “Şrek”in personajına bənzədib
13 İyun 23:42
MMA

Qetji Topuriyanı “Şrek”in personajına bənzədib

Qetji ilə Topuriya arasında döyüş 15 iyunda Ağ Evdə keçiriləcək
Məhkəmə “UFC Freedom 250”nin Ağ Evin çəmənliyində keçirilməsinə icazə verib
13 İyun 02:14
MMA

Məhkəmə “UFC Freedom 250”nin Ağ Evin çəmənliyində keçirilməsinə icazə verib

Məhkəmə turnirin ləğvi üçün kifayət qədər əsas tapmayıb
Marko Rubio: “Ağ Evdəki UFC tədbiri milyarddan çox tamaşaçı cəlb edə bilər”
12 İyun 07:09
MMA

Marko Rubio: “Ağ Evdəki UFC tədbiri milyarddan çox tamaşaçı cəlb edə bilər”

Əsas qarşılaşma İliya Topuriya ilə Castin Qetji arasında döyüş olacaq
UFC döyüşçüləri oktaqona Ağ Evdə hazırlaşacaqlar - VİDEO
11 İyun 11:52
MMA

UFC döyüşçüləri oktaqona Ağ Evdə hazırlaşacaqlar - VİDEO

“UFC White House” turnirində iştirakçılar üçün xüsusi paltardəyişmə otaqları qurulub
ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb
10 İyun 22:03
MMA

ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb

İddia “Public Integrity Project” tərəfindən dəstəklənir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar
Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb
13 İyun 22:03
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnir Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilir