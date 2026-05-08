8 May 2026
AZ

Tramp Ağ Evdə keçirilən UFC turniri haqqında: “Giriş pulsuzdur”

MMA
Xəbərlər
8 May 2026 05:13
342
Tramp Ağ Evdə keçirilən UFC turniri haqqında: “Giriş pulsuzdur”

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Oval Ofisdə “UFC Freedom 250” iştirakçıları ilə görüş zamanı iyun şousunun Ağ Ev üçün tarixi olacağını bəyan edib.

İdman.Biz bildirir ki, görüşdə İliya Topuriya, Castin Qetji, Aleks Pereyra və Siril Qan iştirak ediblər.

“Düşünürəm ki, bu, Ağ Evdə indiyə qədər keçirdiyimiz ən böyük tədbir olacaq. Ağ Ev adətən idman tədbirlərinə ev sahibliyi etmir. Bunlar ən böyük çempionlardır. Bunlar dünyanın ən yaxşı döyüşçüləridir. Bunu onlara baxmaqla bilmək olar. Bütün millət dəvətlidir. Bütün ölkəmiz dəvətlidir. Giriş pulsuzdur”, - deyə Tramp bildirib.

Ağ Evdəki UFC tədbiri iyunun 14-də olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimayev Striklend barədə: “Onu öldürəcəyəm”
02:15
MMA

Çimayev Striklend barədə: “Onu öldürəcəyəm”

Çimayevlə Striklend arasında döyüş mayın 10-da olacaq
1,5 milyon dollarlıq UFC biletləri satışa çıxarıldı
7 May 11:58
MMA

1,5 milyon dollarlıq UFC biletləri satışa çıxarıldı

Ağ Evdə keçiriləcək “Freedom 250” turniri üçün inanılmaz qiymət
UFC döyüşçüləri Ağ Evdə Donald Trampla görüşüblər
7 May 00:38
MMA

UFC döyüşçüləri Ağ Evdə Donald Trampla görüşüblər

Tədbir 15 iyun tarixində Vaşinqtonda keçiriləcək
UFC-nin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülərə dünya elitasına yol açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
6 May 16:17
MMA

UFC-nin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülərə dünya elitasına yol açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Fərman Qasımovun müqaviləsi göstərir ki, UFC-nin Bakıda keçirilməsi MMA-nın inkişafına xidmət edir
Nazim Sadıxov “UFC Fight Night”da 12-ci qələbə üçün döyüşəcək - VİDEO
6 May 15:27
MMA

Nazim Sadıxov “UFC Fight Night”da 12-ci qələbə üçün döyüşəcək - VİDEO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsünün rəqibi braziliyalıdır
Bakıdakı “UFC Fight Night” turnirinin döyüş kardı məlum olub - FOTO
6 May 13:57
MMA

Bakıdakı “UFC Fight Night” turnirinin döyüş kardı məlum olub - FOTO

“Əsas krat”da Rafael Fiziyev - Manuel Torres döyüşü var

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 May 17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər