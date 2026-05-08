Tramp Ağ Evdə keçirilən UFC turniri haqqında: “Giriş pulsuzdur”

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Oval Ofisdə “UFC Freedom 250” iştirakçıları ilə görüş zamanı iyun şousunun Ağ Ev üçün tarixi olacağını bəyan edib.
İdman.Biz bildirir ki, görüşdə İliya Topuriya, Castin Qetji, Aleks Pereyra və Siril Qan iştirak ediblər.
“Düşünürəm ki, bu, Ağ Evdə indiyə qədər keçirdiyimiz ən böyük tədbir olacaq. Ağ Ev adətən idman tədbirlərinə ev sahibliyi etmir. Bunlar ən böyük çempionlardır. Bunlar dünyanın ən yaxşı döyüşçüləridir. Bunu onlara baxmaqla bilmək olar. Bütün millət dəvətlidir. Bütün ölkəmiz dəvətlidir. Giriş pulsuzdur”, - deyə Tramp bildirib.
Ağ Evdəki UFC tədbiri iyunun 14-də olacaq.