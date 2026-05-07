UFC döyüşçüləri Ağ Evdə Donald Trampla görüşüblər

Qarşıdan gələn “UFC White House - Freedom 250” turnirinin iştirakçıları — braziliyalı Aleks Pereyra, ispan-gürcü İliya Topuriya, amerikalı Castin Qetji və fransız Siril Qan ABŞ prezidenti Donald Trampla Oval Ofisdə görüşüblər.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir 15 iyun tarixində Vaşinqtonda keçiriləcək.

“Küçənin o biri tərəfindəki parkda, düşünürəm ki, 75.000-100.000 azarkeş qəbul edə biləcəyik. Biletlər pulsuz olacaq. Onlar [təşkilatçılar] səkkiz nəhəng ekran quraşdıracaq və döyüşləri onlarda yayımlayacaqlar. Və burada, Ağ Evin qarşısındakı qazonda [tamaşaçılar üçün] 4000 oturacaq olacaq”, - Tramp mətbuat konfransında bildirib.

