UFC-nin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülərə dünya elitasına yol açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

UFC turnirlərinin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülər üçün dünyanın ən nüfuzlu döyüş təşkilatına aparan real bir yola çevrilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün azərbaycanlı döyüşçü Fərman Qasımovun UFC ilə rəsmi müqavilə imzaladığı məlum olub.
Yarımorta çəkidə çıxış edən idmançı bu mərhələyə qüsursuz nəticə ilə - peşəkar karyerasında beş döyüşdə beş qələbə qazanaraq, həmçinin "Legacy Fighting Alliance" turnirlərində uğurlu çıxışları ilə gəlib.
Təkcə 5-0 hesablı rekord idmançının potensialını göstərir. Lakin müasir UFC reallığında təşkilata düşmək üçün yalnız qələbələr kifayət etmir — düzgün zamanlama, tanınma və uyğun platforma da vacibdir. Məhz Bakıda keçirilən turnirlər Azərbaycan təmsilçiləri üçün belə bir imkan yaradır. Dünyanın ən böyük döyüş təşkilatı ölkəyə gəldikdə, yerli döyüşçülər döyüşləri təşkil edən şəxslərin, menecerlərin və beynəlxalq tamaşaçıların diqqətini cəlb etmək imkanı qazanırlar.
Bu, yalnız Qasımov üçün vacib deyil. Onun müqaviləsi göstərir ki, UFC-nin Bakıda keçirilməsi təkcə birdəfəlik idman şousu deyil, həm də ölkədə MMA-nın inkişafı üçün real vasitədir. Turnir Azərbaycana dünya ulduzlarını gətirir, xarici media və azarkeşlərin diqqətini cəlb edir. Eyni zamanda, əvvəllər qlobal bazardan kənarda qala biləcək döyüşçülər üçün yeni imkanlar yaradır.
Oxşar hal ötən il Tofiq Musayevlə də yaşanmışdı. 2025-ci ilin aprelində o, UFC ilə rəsmi müqavilə bağladı və artıq 21 iyunda təşkilatın Bakıda keçirilən ilk turnirində debüt etdi. Mıktıbek Orolbay ilə ilk döyüşü məğlubiyyətlə nəticələnsə də, bununla hər şey bitmədi.
2026-cı ilin martında Musayev İqnasio Bahamondesə qarşı parlaq döyüş keçirdi, hakimlərin yekdil qərarı ilə qalib gəldi. O, rəqibi ilə birlikdə gecənin ən yaxşı döyüşünə görə bonus qazandı. UFC bu qarşılaşmanı rəsmi olaraq “Gecənin döyüşü” ("Fight of the Night") elan etdi.
Bakıda keçirilən turnirlər artıq azərbaycanlı döyüşçülər üçün konkret idman uğurları ilə nəticələnir. Bu, Azərbaycanın dünya səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkə kimi tanınmasına kömək edir. Eyni zamanda, yerli döyüşçülərlə ən güclü döyüş təşkilatı arasında birbaşa əlaqə yaradır.
Bu, xüsusilə "UFC Fight Night" turnirlərinin 2028-ci ilə qədər hər il Bakıda keçirilməsini nəzərdə tutan uzunmüddətli razılaşma fonunda daha da əhəmiyyətlidir. Bakı Kristal Zalında keçirilən ilk turnir 14 mindən çox tamaşaçı toplayıb. Növbəti döyüş gecəsi isə 27 iyunda Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
Azərbaycan MMA-sı üçün bu artıq təkcə prestij məsələsi deyil. Bu, istedadlı döyüşçülərin öz yolunu daha aydın görməsinə, motivasiya qazanmasına və real hədəflər üçün imkan yaradan bir sistemin formalaşması deməkdir. Əvvəllər UFC-yə düşmək demək olar ki, mümkünsüz kimi görünürdü. İndi isə bu yol daha açıqdır: döyüşlərdə qalib gəlmək, özünü göstərmək və UFC yenidən Bakıya qayıdanda hazır olmaq.
Fərman Qasımovun hekayəsi də bunu təsdiqləyir. Bakıda keçirilən turnir heç kimə UFC-də yer zəmanəti vermir, amma döyüşçülərə bu təşkilatda çıxış etmək üçün real şans yaradır.