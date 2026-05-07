7 May 2026
AZ

1,5 milyon dollarlıq UFC biletləri satışa çıxarıldı

MMA
Xəbərlər
7 May 2026 11:58
181
1,5 milyon dollarlıq UFC biletləri satışa çıxarıldı

UFC Ağ Evdə təşkil olunacaq “Freedom 250” turniri üçün xüsusi bilet paketlərini satışa çıxarıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, jurnalist Ariel Helvani bu barədə məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, biletlər adi satış kimi yox, “partner investment” adı altında təklif olunur.

Paketin qiyməti 1,5 milyon ABŞ dollarıdır (2,55 milyon AZN).

Bu paketə “UFC Freedom 250” üçün tərəfdaşların qarşılama mərasimi, mətbuat konfranslarına giriş, rəsmi çəkiölçmə mərasimi, turnirə giriş, həmçinin Konor Makqreqorun qayıdışının gözlənildiyi UFC 329-da parter yerləri daxildir.

Helvaninin məlumatına görə, bu təklif əsasən nüfuzlu şəxslərə və yüksək məbləğ ödəməyə hazır olan qonaqlara göndərilib.

Qeyd olunur ki, UFC belə paketlərdən 200-dən 700-ə qədər sata bilər. Bu halda təşkilatın gəliri 300 milyon ABŞ dollarından 1,05 milyard ABŞ dollarınadək (510 milyon - 1.785 milyard AZN) dəyişə bilər.

Qeyd edək ki, “Freedom 250” turnirinin 14 iyun 2026-cı ildə Ağ Evdə keçirilməsi planlaşdırılır. Dana Uaytın daha əvvəl açıqladığı məlumata görə, turniri canlı izləmək üçün təxminən 4300 tamaşaçıya yer ayrılacaq və yerlərin böyük hissəsi hərbçilər üçün nəzərdə tutulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC döyüşçüləri Ağ Evdə Donald Trampla görüşüblər
00:38
MMA

UFC döyüşçüləri Ağ Evdə Donald Trampla görüşüblər

Tədbir 15 iyun tarixində Vaşinqtonda keçiriləcək
UFC-nin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülərə dünya elitasına yol açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
6 May 16:17
MMA

UFC-nin Bakıda keçirilməsi azərbaycanlı döyüşçülərə dünya elitasına yol açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Fərman Qasımovun müqaviləsi göstərir ki, UFC-nin Bakıda keçirilməsi MMA-nın inkişafına xidmət edir
Nazim Sadıxov “UFC Fight Night”da 12-ci qələbə üçün döyüşəcək - VİDEO
6 May 15:27
MMA

Nazim Sadıxov “UFC Fight Night”da 12-ci qələbə üçün döyüşəcək - VİDEO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsünün rəqibi braziliyalıdır
Bakıdakı “UFC Fight Night” turnirinin döyüş kardı məlum olub - FOTO
6 May 13:57
MMA

Bakıdakı “UFC Fight Night” turnirinin döyüş kardı məlum olub - FOTO

“Əsas krat”da Rafael Fiziyev - Manuel Torres döyüşü var
Fərman Həsənov UFC ilə müqavilə imzaladı - VİDEO
6 May 10:09
MMA

Fərman Həsənov UFC ilə müqavilə imzaladı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü okeanın o tayında mübarizə aparacaq
Rafael Fiziyev UFC-də karyerasında üçüncü dəfə gecənin əsas döyüşünə çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
5 May 19:00
MMA

Rafael Fiziyev UFC-də karyerasında üçüncü dəfə gecənin əsas döyüşünə çıxacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanlı döyüşçü yenidən turnirin əsas qarşılaşmasına başçılıq edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib