10 Aprel 2026
AZ

Mayamidə kəmər döyüşü: İrji Prohazka Karlos Ulberqə qarşı

MMA
Xəbərlər
10 Aprel 2026 12:24
98
UFC yüngül ağır çəki dərəcəsində vakant qalan çempionluq kəməri üçün möhtəşəm turnirlə Mayamiyə qayıdır. Hazırkı çempion Aleks Pereyranın ağır çəkidə şansını sınamaq üçün kəmərdən imtina etməsindən sonra sabiq çempion İrji Prohazka və yüksəlişdə olan Karlos Ulberq bu titula sahib çıxmaq üçün üz-üzə gələcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, çexiyalı “samuray” İrji Prohazka təşkilatın ən populyar simalarından biri sayılır. Karyerası ərzində keçirdiyi 38 döyüşdən yalnız ikisi hakimlərin qərarına qədər uzanıb ki, bu da onun nə dərəcədə aqressiv və sönməz döyüş stili olduğunu göstərir. Prohazka son vaxtlar Camahal Hill və Halil Rauntri üzərində qazandığı qələbələrlə yenidən zirvəyə iddialı olduğunu sübut edib.

Onun rəqibi Karlos Ulberq isə daha az - 14 professional döyüşə çıxsa da, kifayət qədər təhlükəli rəqibdir. Ötən ilin sentyabrında Dominik Reyesi ilk raundda nokaut edən Yeni Zelandiya təmsilçisi ardıcıl doqquzuncu qələbəsini qazanaraq reytinqdə sürətlə irəliləyib. Keçmiş reqbiçi olan Ulberq boy üstünlüyü və dəqiq zərbələri ilə tanınır.

İdman.Biz
Məqalədə:

