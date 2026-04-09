9 Aprel 2026
Məğlubedilməz türk döyüşçü Bakıdakı UFC turnirində çıxış edəcək

9 Aprel 2026 17:12
Məğlubedilməz türk döyüşçü Bakıdakı UFC turnirində çıxış edəcək

UFC-nin çeçen əsilli türk döyüşçüsü Abdul-Rəhman Yəhyayev növbəti döyüşünü Bakıda Culius Uokerə qarşı keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Marsel Dorf məlumat yayıb.

Bu döyüş haqqında məlumat Yəhyayevin Brendson Ribeyronu elə ilk raundda boğucu fəndlə məğlub edərək məğlubiyyətsizlik seriyasını qorumasından qısa müddət sonra ortaya çıxıb. Yəhyayev özü son qələbəsindən sonra bildirib ki, mümkün qədər tez titul döyüşünə çıxmaq istəyir.

Bakı turniri ətrafında artıq formalaşmağa başlayan cütlüklərə gəlincə, onların arasında Şarabutdin Maqomedovun (“Şara Bullet”) Mişel Pereyra ilə, İkram Aliskerovun Brunno Ferreyra ilə, Asu Almabayevin Çarlz Consonla, Nursulton Ruziboyevin Andrey Pulyayevlə qarşılaşması, həmçinin İsmayıl Naurdiyevin hələlik rəsmi təsdiqini tapmayan Marvin Vettori ilə mümkün döyüşü yer alır.

Bu arada, Azərbaycanın UFC döyüşçülərindən məhz kimin doğma turnirdə rinqə çıxacağı hələ məlum deyil. Rafael Fiziyev yanvarın 31-də braziliyalı Maurisio Ruffiyə texniki nokautla uduzsa da, aprelin əvvəlində Fares Ziamdan çağırış alıb və buna cavab verib. Bundan sonra Bakıda mümkün döyüş barədə söhbətlər daha da güclənib. Ziam hələ 2025-ci il dekabrın 6-da digər azərbaycanlı Nazim Sadıxovu məğlub etmişdi. Sonuncu isə bu yaxınlarda zədə səbəbindən turnirdən çəkilib.

Tofiq Musayevə gəlincə, o, martın sonunda İqnasio Bahamondesi yekdil qərarla məğlub edib, “Gecənin döyüşü” bonusunu qazanıb və daha sonra əlindəki sınıqla döyüşdüyünü, hazırda bərpa olunduğunu bildirib. Beləliklə, Bakıdakı kard getdikcə daha maraqlı hal alır, lakin əsas Azərbaycan intriqası hələ də açıq qalır.

