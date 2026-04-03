3 Aprel 2026 08:19
Kovinqton Masvidalı 2022-ci ildə hücuma görə məhkəməyə verib

Keçmiş UFC müvəqqəti yarımçəki çempionu Kolbi Kovinqton 2022-ci ildə baş verən hadisə ilə bağlı həmkarı amerikalı Xorxe Masvidala qarşı iddia qaldırıb.

İdman.Biz bu barədə “Times of India” nəşrinə istinadən bildirir.

İş sənədlərinə görə, iddia 23 martda qaldırılıb. Kovinqton faiz, hüquqi xərclər və vəkil haqları xaric olmaqla 50.000 dollardan çox təzminat tələb edir. İki döyüşçü əvvəllər 5 mart 2022-ci ildə Las-Veqasda keçirilən UFC tədbirində qarşılaşıb və Kovinqton qərarla qalib gəlib.

İddiaçı iddia edir ki, Masvidal məğlubiyyətdən sonra müsahibəsində onu təhdid edib və daha sonra 21 mart 2022-ci ildə Mayami Çimərliyindəki bir restoranın qarşısında Kovinqtona hücum edib. Hadisə nəticəsində Kovinqton beyin zədəsi alıb və təxminən 15.000 dollar dəyərində Rolex saatına zərər dəyib.

Sənədlər göstərir ki, Masvidal döyməkdə günahını etiraf edib və iki günlük həbs cəzasına məhkum edilib. Kovinqton həmçinin tibbi xərclərini çəkdiyini, gəlirini itirdiyini və səhhətinin pisləşdiyini iddia edir.

Amerikalı məhkəməyə andlılar heyəti tərəfindən baxılmasını tələb edir.

