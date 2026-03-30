30 Mart 2026
AZ

UFC əfsanəsi 800 saat küçə süpürəcək

MMA
Xəbərlər
30 Mart 2026 07:48
186
UFC-nin əfsanəvi simalarından olan Dieqo Sançes barəsində açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə qərarı açıqlanıb. İyul 2025-ci ildə baş vermiş insidentlə bağlı mühakimə olunan idmançı dəmir barmaqlıqlar arasından qurtulmağı bacarıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, məhkəmə Sançesə beş illik şərti cəza və 800 saatlıq ictimai işlər cəzası kəsib. Prokurorluq tərəfindən onun iki il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi tələb olunsa da, hakimin qərarı daha mülayim olub.

Xatırladaq ki, Dieqo Sançes 2025-ci ilin iyulunda Albukerkedə magistral yolda baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı avtomobilin pəncərəsindən atəş açdığı üçün həbs edilmişdi. Məhkəmə prosesində çıxış edən döyüşçü heç kimə zərər vermək niyyətində olmadığını bildirib və baş verənləri “kobud səhv” adlandırıb.

Qərara əsasən, Sançesə növbəti 10 il ərzində odlu silaha sahib olmaq rəsmi şəkildə qadağan edilib. Həmçinin onun şərti cəza müddətində davranışlarına xüsusi nəzarət ediləcək.

Qeyd edək ki, Sançes UFC tarixinin ən rəngarəng və aqressiv döyüşçülərindən biri hesab olunur. O, təşkilatın ilk “The Ultimate Fighter” realiti-şousunun qalibi olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

