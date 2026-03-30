UFC tarixində bir ilk: Səhv qalib elan edildi

30 Mart 2026 02:19
UFC tarixində indiyədək rast gəlinməyən qəribə və qalmaqallı hadisə baş verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hakimlərin qərarı ilə amerikalı Tayrell Fortun qalib gəlsə də, məşhur anonser Brüs Buffer səhvən polşalı Marçin Tiburanın adını çəkib.

Anons zamanı məğlub olduğunu düşünən Fortun artıq məyus halda oktaqonu tərk edibmiş. Lakin bir dəqiqə sonra səhv başa düşülüb və amerikalı döyüşçü yenidən içəri çağırılaraq rəsmi qalib elan edilib.

Bu texniki qarışıqlıqdan canlı yayımı izləyən bəxtəvər bir mərc həvəskarı dərhal yararlanıb. O, qalibin dəyişəcəyini təxmin edərək, Forçunun qələbəsinə 100 əmsalla 675 dollar (təxminən 1147 AZN) pul qoyub.

ABŞ-də bəzi bukmeker kontorları və mərc birjaları hadisə bitdikdən dərhal sonra "məğlub tərəfə" mərc etmək üçün qısa müddətlik texniki imkan saxlayırlar. Məhz bu boşluqdan istifadə edən şəxs bir neçə saniyə ərzində 67574 dollar (təxminən 115 000 AZN) qazanaraq böyük bir uğura imza atıb.

