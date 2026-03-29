Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO

Yaxın gələcəkdə dünyanın ən böyük döyüş təşkilatı olan UFC ilə müqavilə imzalayacağı gözlənilən azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Asəf Çopurov növbəti qələbəsini qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı “UAE Warriors” promouşnunda çempionluq kəmərini uğurla qoruyub.
Həmyerlimiz titul döyüşünü vaxtından əvvəl başa vurub. O, braziliyalı rəqibi Adriano Ramusa boğucu fəndlə qalib gəlib. Bununla da Asaf Çopurov peşəkar karyerasındakı məğlubiyyətsizlik seriyasını davam etdirərək, rekordunu 10 qələbəyə çatdırıb.