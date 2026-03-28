UFC-nin Bakı turnirində daha bir gərgin döyüş baş tuta bilər

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turniri üçün daha bir mümkün qarşılaşmanın baş tutma ehtimalı yaranıb.
Məlumata görə, orta çəkidə İsmayıl Naurdiyev ilə italiyalı, keçmiş titul iddiaçısı Marvin Vettori arasında döyüş baş tuta bilər.
Bildirilib ki, xəbəri Naurdiyevin komandası yayıb, lakin UFC tərəfindən hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
Qeyd edək ki, turnir iyunun 27-də Baku Crystal Hall-da keçiriləcək və kartda bir neçə digər maraqlı qarşılaşma da gözlənilir.