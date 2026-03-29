Nazim Sadıxovdan Tofiq Musayevə özünəməxsus təbrik

29 Mart 2026 13:27
Nazim Sadıxovdan Tofiq Musayevə özünəməxsus təbrik

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Nazim Sadıxov Tofiq Musayevin Sietl turnirində qazandığı möhtəşəm qələbəyə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sadıxov sosial şəbəkə hesabında həmyerlisini təbrik edərək, Musayevin nümayiş etdirdiyi xarakter və dözümlülüyü xüsusi vurğulayıb.

O, paylaşımında bu maraqlı ifadələri işlədib:

“Bunlar spartalı deyil, bunlar azərbaycanlıdır!”

Xatırladaq ki, Tofiq Musayev çilili İqnasio Bahamondes üzərində hakimlərin yekdil qərarı ilə qalib gələrək UFC karyerasında ilk zəfərini rəsmiləşdirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO
11:59
MMA

Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü zədəsinə rəğmən qələbə qazanmasından və Bakı planlarından danışıb
Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO
11:01
MMA

Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO

Sietldə keçirilən turnirin ən yaxşı döyüşü azərbaycanlı idmançının iştirakı ilə baş tutub
Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO
10:31
MMA

Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü braziliyalı rəqibini vaxtından əvvəl məğlub edib
Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib
09:39
MMA

Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib

Azərbaycanlı döyüşçü İqnasio Bahamondesə qalib gəldikdən sonra sosial şəbəkədə paylaşım edib
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi

UFC-nin Bakı turnirində daha bir gərgin döyüş baş tuta bilər
28 Mart 13:41
MMA

UFC-nin Bakı turnirində daha bir gərgin döyüş baş tuta bilər

Keçmiş titul iddiaçısı paytaxtımızda oktaqona çıxa bilər

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib