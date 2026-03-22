Nazim Sadıxovdan üzücü xəbər: UFC 327 turnirindən çəkildi - FOTO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Nazim Sadıxov aprelin 11-də Mayamidə keçirilməsi planlaşdırılan UFC 327 turnirindən çəkilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşıb. O, turnirdən kənarda qalmasına səbəb kimi aldığı zədəni göstərib.
Nazim hazırda bərpa prosesi keçdiyini və ən qısa zamanda oktaqona qayıtmağa çalışacağını bildirib:
“Dostlar, UFC 327-dən çəkildim. Zədə almışam, hazırda bərpa ilə məşğulam və mümkün qədər tez qayıtmağa çalışacağam. Hamınıza təşəkkür edirəm, tezliklə görüşənədək”.
Qeyd edək ki, Nazim Sadıxov bu turnirdə amerikalı Markel Mederosla qarşılaşmalı idi. Döyüşçümüzün tam bərpa olunub nə vaxt yarışlara qayıdacağı barədə hələlik dəqiq məlumat verilmir.