22 Mart 2026
Nazim Sadıxovdan üzücü xəbər: UFC 327 turnirindən çəkildi - FOTO

22 Mart 2026 10:09
Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Nazim Sadıxov aprelin 11-də Mayamidə keçirilməsi planlaşdırılan UFC 327 turnirindən çəkilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşıb. O, turnirdən kənarda qalmasına səbəb kimi aldığı zədəni göstərib.

Nazim hazırda bərpa prosesi keçdiyini və ən qısa zamanda oktaqona qayıtmağa çalışacağını bildirib:

“Dostlar, UFC 327-dən çəkildim. Zədə almışam, hazırda bərpa ilə məşğulam və mümkün qədər tez qayıtmağa çalışacağam. Hamınıza təşəkkür edirəm, tezliklə görüşənədək”.

Qeyd edək ki, Nazim Sadıxov bu turnirdə amerikalı Markel Mederosla qarşılaşmalı idi. Döyüşçümüzün tam bərpa olunub nə vaxt yarışlara qayıdacağı barədə hələlik dəqiq məlumat verilmir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dastin Porye Həbib Nurməhəmmədova heyranlığını ifadə edib
21 Mart 16:45
MMA

Dastin Porye Həbib Nurməhəmmədova heyranlığını ifadə edib

ABŞ-li UFC döyüşçüsü Nurməhəmmədovun karyerasından təsirləndiyini açıqlayıb
Konor Makqreqorun 18 aylıq diskvalifikasiyası başa çatıb
21 Mart 03:25
MMA

Konor Makqreqorun 18 aylıq diskvalifikasiyası başa çatıb

2024-cü ildə Makqreqor üç dopinq testindən keçə bilməyib
UFC üçün yeni təhlükə: Ceyk Poulun MVP layihəsi diqqət mərkəzində - İDMAN.BİZ-in İCMALI
20 Mart 09:43
MMA

UFC üçün yeni təhlükə: Ceyk Poulun MVP layihəsi diqqət mərkəzində - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mayda keçiriləcək MVP turniri MMA ulduzlarının iştirakı ilə qüvvələr balansını dəyişə bilər
Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turnirində döyüşəcək daha bir cütlüyün adı açıqlanıb - YENİLƏNİB
19 Mart 13:52
MMA

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turnirində döyüşəcək daha bir cütlüyün adı açıqlanıb - YENİLƏNİB

İyunun 27-də Bakıda keçiriləcək turnir üçün bir qarşılaşma təsdiqlənib
Ağ Evdə “UFC Freedom 250”: Topuriya Qetjiyə, Pereyra Qana qarşı və digər döyüşlər
18 Mart 18:39
MMA

Ağ Evdə “UFC Freedom 250”: Topuriya Qetjiyə, Pereyra Qana qarşı və digər döyüşlər

UFC Ağ Ev tədbirində 6 döyüş olacaq
MMA döyüşçülərimiz ABŞ-yə yollanıb - VİDEO
17 Mart 14:48
MMA

MMA döyüşçülərimiz ABŞ-yə yollanıb - VİDEO

Məhəmmədəli Osmanlı və Asəf Çopurov UFC-də debüt etməyə hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır