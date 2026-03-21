Konor Makqreqorun 18 aylıq diskvalifikasiyası başa çatıb

21 Mart 2026 03:25
Yüngül və yarımyüngül çəki keçmiş UFC çempionu Konor Makqreqor UFC antidopinq qaydalarını pozduğuna görə aldığı 18 aylıq diskvalifikasiya cəzası başa çatıb.

İdman.Biz bu barədə “Bloody Elbow”ya istinadən bildirir.

2024-cü ildə Makqreqor üç dopinq testindən keçə bilməyib və sonuncusu 20 sentyabrda keçirilməli idi. Həmin tarix Makqreqorun diskvalifikasiyasının başlanğıcı oldu və o, bunu sonradan etiraf etdi. Makqreqorun diskvalifikasiyası 20 martda başa çatıb. Buna görə də, Makqreqor artıq dünyanın ən güclü təşkilatında döyüşmək hüququna malikdir.

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında UFC 264-də keçmiş UFC müvəqqəti yüngül çəki çempionu Dastin Poryeyə ilk raundda texniki nokautla (ayaq zədəsi) məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib. Ümumilikdə, onun peşəkar rekordu 22 qələbə və altı məğlubiyyətdir.

