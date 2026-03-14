“Terrorçuları məğlub edəcəyik” - Şon Striklend Çimayevlə döyüş haqqında

Keçmiş UFC orta çəkili çempionu Şon Striklend, BƏƏ-ni təmsil edən 31 yaşlı məğlubedilməz UFC orta çəkili titul sahibi Həmzət Çimayevlə döyüşünün UFC Ağ Ev tədbirinə planlaşdırılmamasının səbəbini izah etdi.
“Biz terrorçuları məğlub edəcəyik. Döyüşümüz Ağ Evdə baş tutmayacaq, çünki onlar terrorçuları sevmirlər”, - Striklend bildirib.
Xatırladaq ki, Striklendin peşəkar qarışıq döyüş sənətləri rekorduna 30 qələbə daxildir, bunlardan 16-sı erkən qazanılıb. Onun yeddi məğlubiyyəti var. Striklend MMA-da debütünü 2008-ci ilin mart ayında edib.